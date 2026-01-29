В Каспийском море тонет иранское судно Caspian Shiva: пробоина и волны в 2 м, — соцсети

У берегов Каспийского моря судно Caspian Shiva с флагом Ирана село на мель, поскольку получило пробоину неизвестного происхождения, сообщили в соцсетях. При этом корабль совершал регулярные рейсы из Ирана в порты Российской Федерации и время от времени выключало сигнал идентификации. Что случилось с иранским Caspian Shiva, бывавшим в портах Астрахани и Махачкалы?

Информация о чрезвычайной ситуации с сухогрузом Caspian Shiva днем 29 января появилась в Telegram-канале волонтера и советника министра обороны Сергея Стерненко. Указано, что корабль направлялся из, вероятно, Ирана в российскую Махачкалу, но неожиданно получил дыру в борту и сел на мель. При этом мониторинговые серверы не могут указать его данные о местонахождении — порт Neka в Иране: судно здесь швартовалось 1 января 2026 года.

Стерненко ссылается на информацию, опубликованную в Telegram-канале MNS, в котором подробно описывается, что произошло с Caspian Shiva. Указано, что по дороге в Махачкалу корабль получил пробоину по неизвестным причинам, начал тонуть и сел на мель: место, где это произошло, не известно. На борту сухогруза находится 10 членов экипажа, тем временем вода заливает машинный отсек и трюм, говорится в заметке. Тем временем на море — шторм и двухметровые волны. Учитывая это, спасательную операцию пока провести не могут, хотя наготове стоят буксиры "Росмортпарта".

Удары по кораблям — информация о судне Caspian Shiva Ирана, 29 января Фото: Скриншот

На момент публикации новости официальные источники и местные паблики РФ пока не подтверждали чрезвычайную ситуацию с судном Caspian Shiva. Также нет фото с места событий, поэтому не ясно, где именно пробоина и могли ли ее нанести, например, неустановленные морские или воздушные дроны.

Удары по кораблям — детали

Caspian Shiva (IMO 8721428) — сухогруз размерами 116 на 13 м (осадка 3 м), которое с 2024 года плавает под флагом Ирана, а ранее — под флагами других стран, в том числе — РФ. Предыдущие названия — Absheron, Vostok. Сухогруз задерживали в 2021-2022 годах из-за нарушения "Меморандума о сотрудничестве в Чорном море относительно государственного контроля порта" (нарушения морских конвенций относительно флага).

Мониторинговые сервисы указали, что последний зарегистрированный сигнал корабль подал 1 января 2016 года, находясь в порту Neka в Иране в точке с координатами 36.89285, 53.25896. Согласно данным за ноябрь, Caspian Shiva обнаружили в районе портов Астрахани или Оля. Текущие координаты иранского сухогруза установить не удалось.

Удары по кораблям — координаты корабля Caspian Shiva Ирана, 1 января 2026 года Фото: Скриншот

Отметим, Фокус писал об ударах по кораблям в Каспийском море, которые везли иранское оружие в РФ. Об одном из таких случаев стало известно в ноябре 2025 года. Речь шла о судах "Композитор Рахманинов" и "Аскар-Сарыджа", которые попали под атаку дронов Сил специальных операций и движения сопротивления "Черная Искра". Видео с кадрами ударов не было, но спецслужбы сообщили, что корабли, которые вели военный груз, получили серьезные повреждения. Также указывалось, что инцидент произошел у берегов Калмыкии.

Еще один удар зафиксировали в порту Оля на Каспийском море. Россияне опубликовали фото полузатонувшего корабля, а позже выяснилось, что судно везло компоненты для "Шахедов", но его взорвали украинские беспилотники.

Напоминаем, осенью 2025 года СБУ отчиталась о серии налетов на нефтедобывающие платформы РФ в Каспийском море.