У Каспійському морі тоне іранське судно Caspian Shiva: пробоїна і хвилі в 2 м, — соцмережі

Біля берегів Каспійського моря судно Caspian Shiva з прапором Ірану сіло на мілину, оскільки отримало пробоїну невідомого походження, повідомили у соцмережах. При цьому корабель робив регулярні рейси з Ірану у порти Російської Федерації та час від часу вимикав сигнал ідентифікації. Що сталось з іранським Caspian Shiva, який відвідував порти Астрахані та Махачкали?

Інформація про надзвичайну ситуацію з суховантажем Caspian Shiva вдень 29 січня з'явилась у Telegram-каналі волонтера та радника міністра оборони Сергія Стерненка. Вказано, що корабель прямував з, ймовірно, Ірану у російську Махачкалу, але зненацька отримав дірку у борту і сів на мілину. При цьому моніторингові сервери не можуть вказати його дані про місцезнаходження — порт Neka в Ірані: судно тут швартувалось 1 січня 2026 року.

Стерненко посилається на інформацію, опубліковану у Telegram-каналі MNS, у якому детально описується, що сталось з Caspian Shiva. Вказано, що по дорозі у Махачкалу корабель отримав пробоїну з невідомих причин, почав тонути та сів на мілину: місце, де це сталось, не відоме. На борту суховантажу перебуває 10 членів екіпажу, тим часом вода заливає машинний відсік та трюм, ідеться у дописі. Тим часом на морі — шторм та двометрові хвилі. З огляду на це рятувальну операцію поки провести не можуть, хоч напоготові стоять буксири "Росмортпарту".

На момент публікації новини офіційні джерела та місцеві пабліки РФ поки не підтверджували надзвичайну ситуацію з судном Caspian Shiva. Також немає фото з місця подій, тому не ясно, де саме пробоїна і чи могли її завдати, наприклад, невстановлені морські чи повітряні дрони.

Caspian Shiva (IMO 8721428) — суховантаж розмірами 116 на 13 м (осадка 3 м), яке з 2024 року плаває під прапором Ірану, а раніше — під прапорами інших країн, у тому числі — РФ. Попередні назви — Absheron, Vostok. Моніторингові сервіси вказали, що останній зареєстрований сигнал корабель подав 1 січня 2016 року, перебуваючи у порту Neka в Ірані у точці з координатами 36.89285, 53.25896. Згідно з даними за листопада, Caspian Shiva виявили у районі портів Астрахані чи Оля. Поточні координати іранського суховантажу встановити не вдалось.

Зазначимо, Фокус писав про удари по кораблях у Каспійському морі, які везли іранську зброю у РФ. Про один з таких випадків стало відомо у листопадів 2025 року. Ішлося про судна "Композитор Рахманінов" і "Аскар-Сариджа", які потрапили під атаку дронів Сил спеціальних операцій та руху спротиву "Чорна Іскра". Відео з кадрами ударів не було, але спецслужби повідомили, що кораблі, які вели військовий вантаж, отримали серйозні пошкодження. Також вказувалось, що інцидент стався біля берегів Калмикії.

Ще один удар зафіксували у порту Оля на Каспійському морі. Росіяни опублікували фото напівзатонулого корабля, а згодом з'ясувалось, що судно везло компоненти для "Шахедів", але його підірвали українські безпілотники.

Нагадуємо, восени 2025 року СБУ відзвітувала про серію нальотів на нафтовидобувні платформи РФ у Каспійському морі.