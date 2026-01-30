"Можно было бы работать лучше": военный и экс-нардеп Луценко объяснил, почему стаи дронов не летают на Москву

Атаки украинских беспилотников неоднократно вызывали авиатранспортный коллапс в России, однако сейчас массированных пусков дронов по целям в Москве или Санкт-Петербурге не происходит.

Одной из причин этому является то, что Вооруженные силы Украины, вероятно, вообще не получают подобных приказов. Об этом в комментарии для издания "Телеграф" рассказал бывший нардеп, а в наши дни — военный Сил обороны Игорь Луценко.

В общем, до таких городов как Москва или Санкт-Петербург добраться довольно сложно, а россияне, понимая угрозы, буквально обложили эти города кольцами ПВО, РЭБ, ракетных систем. Среди них — большое количество "Торов" и "Панцирей".

К тому же россияне быстро адаптируются к условиям войны, которая продолжается. Если у них изначально была защита в виде "Торов" и "Панцирей", то сейчас они пытаются адаптировать к условиям войны беспилотников. А кое-где российские власти распорядились сформировать "сплошные радарные поля".

Відео дня

"Мы в Украине очень страдаем от "Шахедов", но я не видел, чтобы кто-то у нас делал специальные насыпи для того, чтобы туда заезжала мобильная огневая группа или другие средства", — рассказал Луценко.

По его словам, если в РФ существует единый центр, ответственный за поражение объектов по всей Украине, то у нас для соответствующей цели работают десятки подразделений, "пытаясь имитировать единый гипотетический центр в Генштабе".

"В такой системе работать приманками, которыми являются, например, БпЛА "Гербери" (а это "мусорный" дрон в квадрате), нет заинтересованности у отдельного подразделения, которое ведет персональную войну с Путиным", — пояснил военный.

В случае, если определенное подразделение подразделение направит "приманки" в РФ, создав коллапс в аэропортах, то "Е-баллы" из них вряд ли кто-то сможет получить. Украинские подразделения небольшие и поэтому это теряет смысл, считает Луценко.

Чтобы парализовать работу всех российских аэропортов, необходима системная работа по приказу Главнокомандующего. Однако таких команд не поступает.

"Мы поражаем НПЗ, стратегические предприятия и это замечательно. Но можно было бы работать намного лучше", — резюмировал экс-нардеп.

В то же время Луценко добавил, что россияне не обладают безлимитным человеческим ресурсом. Поэтому на поддержание темпов войны возможности довольно ограничены.

Напомним, 29 января российское независимое издание "Верстка" раскрыло уязвимость энергосистемы Белгорода в РФ.

Специальное подразделение "Альфа" Службы безопасности Украины 28 января раскрыло итоги новой тактики ударов по аэродромам РФ: было уничтожено 15 самолетов в 2025 году.