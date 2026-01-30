"Можна було б працювати краще": військовий і екснардеп Луценко пояснив, чому зграї дронів не літають на Москву

Атаки українських безпілотників неодноразово спричиняли авіатранспортний колапс у Росії, проте зараз масованих пусків дронів по цілях у Москві чи Санкт-Петербурзі не відбувається.

Однією з причин цьому є те, що Збройні сили України, ймовірно, взагалі не отримують подібних наказів. Про це у коментарі для видання "Телеграф" розповів колишній нардеп, а у наші дні — військовий Сил оборони Ігор Луценко.

Загалом до таких міст як Москва чи Санкт-Петербург дістатися доволі складно, а росіяни, розуміючи загрози, буквально пообкладали ці міста кільцями ППО, РЕБ, ракетних систем. Серед них — велика кількість "Торів" та "Панцирів".

До того ж росіяни швидко адаптуються до умов війни, яка триває. Якщо у них від самого початку був захисту у вигляді "Торів" та "Панцирів", то зараз вони х намагаються адаптувати до умов війни безпілотників. А подекуди російська влада розпорядилася сформувати "суцільні радарні поля".

"Ми в Україні страшенно страждаємо від "Шахедів", але я не бачив, щоб хтось у нас робив спеціальні насипи для того, щоб туди заїжджала мобільна вогнева група чи інші засоби", — розповів Луценко.

За його словами, якщо у РФ існує єдиний центр, відповідальний за ураження об'єктів по всій Україні, то у нас задля відповідної мети працюють десятки підрозділів, "намагаючись імітувати єдиний гіпотетичний центр у Генштабі".

"У такій системі працювати приманками, якими є, наприклад, БпЛА "Гербери" (а це "сміттєвий" дрон в квадраті), немає зацікавленості у окремого підрозділу, який веде персональну війну з Путіним", — пояснив військовий.

У випадку, якщо певний підрозділ підрозділ спрямує "приманки" у РФ, створивши колапс в аеропортах, то "Є-бали" із них навряд чи хтось зможе отримати. Українські підрозділи невеликі й тому це втрачає сенс, вважає Луценко.

Щоб паралізувати роботу усіх російських аеропортів, необхідна системна робота за наказом Головнокомандувача. Однак таких команд не надходить.

"Ми вражаємо НПЗ, стратегічні підприємства і це чудово. Але можна було б працювати набагато краще", — резюмував екснардеп.

Водночас Луценко додав, що росіяни не володіють безлімітним людським ресурсом. Тому на підтримку темпів війни можливості доволі обмежені.

Нагадаємо, 29 січня російське незалежне видання "Верстка" розкрило вразливість енергосистеми Бєлгорода в РФ.

Спеціальний підрозділ "Альфа" Служби безпеки України 28 січня розкрив підсумки нової тактики ударів по аеродромах РФ: було знищено 15 літаків у 2025 році.