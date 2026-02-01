"Сужается окно": у Путина все меньше возможностей затягивать войну из-за дефицита в бюджете, — СМИ

Россия сталкивается со все более серьезными финансовыми трудностями в финансировании войны против Украины. На фоне переговоров это сужает для Кремля возможности затягивать войну без экономических последствий.

Российский диктатор Владимир Путин сталкивается с "сужением окна" для достижения мирного соглашения в Украине, пишет Bloomberg.

По данным источников издания, российское правительство готовится к превышению запланированного дефицита бюджета, если военные расходы снова вырастут. Российские чиновники обеспокоены тем, что бюджетные расходы в этом году снова превысят запланированный уровень и пытаются найти новые источники дохода в размере до 1,2 триллиона рублей (16 миллиардов долларов), чтобы сбалансировать ключевой бюджетный показатель.

"Это эквивалентно дополнительным 0,5% валового внутреннего продукта сверх запланированного дефицита на этот год в 1,6% ВВП на фоне снижения доходов от продажи энергоносителей и влияния искусственного укрепления рубля", — пояснил источник издания.

Отмечается, что цена российской нефти Urals остается ниже заложенной в бюджет, а курс рубля существенно крепче прогнозного. При таких условиях доходы от нефти и газа могут оказаться более чем на 2 триллиона рублей меньше ожидаемых, что углубит дефицит.

В то же время авторы материала подчеркнули, что в Москве видят мало шансов на прорыв в ходе мирных переговоров.

"Хотя российская и украинская военные делегации уточняют технические детали, связанные с выполнением любого потенциального прекращения огня, споры по территории требуют политических решений на уровне руководства", — говорится в статье.

Журналист также отметили, что бюджетное положение России может еще больше ухудшиться, поскольку санкции США заставляют производителей нефти снижать и без того низкие цены на нефть.

Напомним, 31 января Владимир Зеленский заявил, что без личной встречи с Путиным невозможно решить вопрос территорий.

Фокус также писал о том, что у Путина пригласили Зеленского в Москву для переговоров. Президент Украины отказался ехать в Москву и заявил, что готов пригласить Путина в Киев, если он решится приехать.