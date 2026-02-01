"Звужується вікно": у Путіна все менше можливостей затягувати війну через дефіцит у бюджеті, — ЗМІ

Росія стикається з дедалі серйознішими фінансовими труднощами у фінансуванні війни проти України. На тлі переговорів це звужує для Кремля можливості затягувати війну без економічних наслідків.

Російський диктатор Володимир Путін стикається зі "звуженням вікна" для досягнення мирної угоди в Україні, пише Bloomberg.

За даними джерел видання, російський уряд готується до перевищення запланованого дефіциту бюджету, якщо військові витрати знову зростуть. Російські чиновники стурбовані тим, що бюджетні витрати цього року знову перевищать запланований рівень та намагаються знайти нові джерела доходу в розмірі до 1,2 трильйона рублів (16 мільярдів доларів), щоб збалансувати ключовий бюджетний показник.

"Це еквівалентно додатковим 0,5% валового внутрішнього продукту понад запланований дефіцит на цей рік у 1,6% ВВП на тлі зниження доходів від продажу енергоносіїв та впливу штучного зміцнення рубля", — пояснило джерело видання.

Зазначаєься, що ціна російської нафти Urals залишається нижчою за закладену в бюджет, а курс рубля суттєво міцніший за прогнозний. За таких умов доходи від нафти й газу можуть виявитися на понад 2 трильйони рублів меншими від очікуваних, що поглибить дефіцит.

Водночас автори матеріалу підкреслили, що у Москві бачать мало шансів на прорив у ході мирних переговорів.

"Хоча російська та українська військові делегації уточнюють технічні деталі, пов'язані з виконанням будь-якого потенційного припинення вогню, суперечки щодо території вимагають політичних рішень на рівні керівництва", — йдеться у статті.

Журналіст також наголосили, що бюджетне становище Росії може ще більше погіршитися, оскільки санкції США змушують виробників нафти знижувати і без того занизькі ціни на нафту.

Нагадаємо, 31 січня Володимир Зеленський заявив, що без особистої зустрічі з Путіним неможливо вирішити питання територій.

Фокус також писав про те, що у Путіна запросили Зеленського до Москви для переговорів. Президент України відмовився їхати до Москви та заявив, що готовий запросити Путіна до Києва, якщо він наважиться приїхати.