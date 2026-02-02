Начальник ТЦК отобрал у бизнесменов 8 грузовиков: прикрылся потребностями ВСУ

Восемь автомобилей у двух предприятий, занимающихся грузовыми перевозками, незаконно изъял уже бывший начальник одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Киевской области. Теперь ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Транспорт он забирал без положенных документов, прикрываясь потребностями Вооруженных Сил Украины, сообщает Государственное бюро расследований.

После изъятия автомобилей по его указанию были составлены акты приемки-передачи задним числом якобы для передачи транспорта в воинские части. По факту же в подразделения ни одна из машин не поступила.

В результате таких действий предприятия, лишившиеся авто, понесли убытки на более чем 4 миллиона гривен.

При содействии ГБР были возвращены три транспортных средства, которые все же передали на потребности ВСУ.

Действия бывшего чиновника квалифицировали по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины (превышение власти в условиях военного положения). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Відео дня

Мужчине уже сообщили о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, в мае 2025 года следователи Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) сообщили, что в имущественных декларациях 18 сотрудников ТЦК выявили нарушений на 36,8 миллиона гривен. Военкомы "забыли" указать принадлежащие им автомобили, квартиры и крупные суммы наличными.

Также сообщалось, что бывший водитель территориального центра комплектации и социальной поддержки в Кировоградской области Богдан Шевченко задекларировал золотые слитки и более 30 гектаров земли.