Начальник ТЦК відібрав у бізнесменів 8 вантажівок: прикрився потребами ЗСУ

Вісім автомобілів у двох підприємств, що займаються вантажними перевезеннями, незаконно вилучив уже колишній начальник одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Київської області. Тепер йому загрожує до 12 років в'язниці.

Транспорт він забирав без належних документів, прикриваючись потребами Збройних Сил України, повідомляє Державне бюро розслідувань.

Після вилучення автомобілів за його вказівкою було складено акти приймання-передачі заднім числом нібито для передання транспорту у військові частини. За фактом же в підрозділи жодна з машин не надійшла.

Унаслідок таких дій підприємства, що втратили авто, зазнали збитків на понад 4 мільйони гривень.

За сприяння ДБР було повернуто три транспортні засоби, що зрештою передали на потреби ЗСУ.

Дії колишнього чиновника кваліфікували за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України (перевищення влади в умовах воєнного стану). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років.

Чоловікові вже повідомили про підозру. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, у травні 2025 року слідчі Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) повідомили, що в майнових деклараціях 18 співробітників ТЦК виявили порушень на 36,8 мільйона гривень. Військкоми "забули" вказати належні їм автомобілі, квартири і великі суми готівкою.

Також повідомлялося, що колишній водій територіального центру комплектації та соціальної підтримки в Кіровоградській області Богдан Шевченко задекларував золоті злитки та понад 30 гектарів землі.