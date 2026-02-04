В Одессе прогремели взрывы: россияне массированно атаковали город БпЛА, есть попадание в жилой дом (видео)

Ночью 4 февраля россияне направили на Одессу ударные беспилотники: мониторинговые каналы сообщили о движении не менее 20 дронов курсом на город.

На фоне атаки в Одессе прогремела серия взрывов, известно о разрушении гражданской инфраструктуры в результате обстрела. О первых последствиях сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

По его информации, в городе зафиксирован "прилет" по жилой двухэтажке.

"Есть попадание в двухэтажный жилой дом. Информацию о пострадавших и все детали выясняем", — отметил чиновник.

В то же время мониторинговые каналы предупредили, что в направлении города из акватории Черного моря движется около 20 ударных беспилотников. Дроны двигались курсом на южные районы Одессы, отметили аналитики.

Местные Telegram-каналы показали кадры последствий удара по двухэтажному дому в Одессе. На месте видны разрушения, разбитые окна и кровля.

Відео дня

Впоследствии Сергей Лысак показал кадры последствий атаки на Одессу и рассказал о разрушениях в городе. По его информации, кроме двухэтажного жилого дома, повреждения получили соседние здания.

Также в Одессе пострадали образовательные учреждения: школа и детский сад. Зафиксировано также попадание в административное здание промышленного объекта, где поднялся пожар.

Сотрудникам ГСЧС удалось спасти четырех человек, двум женщинам медики оказали необходимую помощь на месте. Службы работают над ликвидацией последствий атаки россиян.

Напомним, в ночь на 4 февраля россияне атаковали ракетами Харьков: в городе прогремела серия мощных взрывов, власти сообщили о повреждении жилых домов.

Также 3 февраля ВС РФ атаковали Запорожье "Шахедами", в результате чего погибли и пострадали люди.