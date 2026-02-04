В Одесі пролунали вибухи: росіяни масовано атакували місто БпЛА, є влучання в житловий будинок (відео)

Уночі 4 лютого росіяни спрямували на Одесу ударні безпілотники: моніторингові канали повідомили про рух щонайменше 20 дронів курсом на місто.

На тлі атаки в Одесі пролунала серія вибухів, відомо про руйнування цивільної інфраструктури внаслідок обстрілу. Про перші наслідки повідомив голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

За його інформацією, у місті зафіксовано "приліт" по житловій двоповерхівці.

"Є влучання в двоповерховий житловий будинок. Інформацію про постраждалих та всі деталі зʼясовуємо", — зазначив посадовець.

Водночас моніторингові канали попередили, що у напрямку міста з акваторії Чорного моря рухається близько 20 ударних безпілотників. Дрони рухалися курсом на південні райони Одеси, зазначили аналітики.

Відео дня

Місцеві Telegram-канали показали кадри наслідків удару по двоповерховому будинку в Одесі. На місці видно руйнування, потрощені вікна та покрівлю.

Згодом Сергій Лисак показав кадри наслідків атаки на Одесу та розповів про руйнування у місті. За його інформацією, окрім двоповерхового житлового будинку, пошкоджень зазнали сусідні будівлі.

Також в Одесі постраждали освітні заклади: школа та дитячий садок. Зафіксоване також влучання в адміністративну споруду промислового об'єкта, де здійнялася пожежа.

Співробітникам ДСНС вдалося врятувати чотирьох людей, двом жінкам медики надали необхідну допомогу на місці. Служби працюють над ліквідацією наслідків атаки росіян.

Нагадаємо, у ніч на 4 лютого росіяни атакували ракетами Харків: у місті прогриміла серія потужних вибухів, влада повідомила про пошкодження житлових будинків.

Також 3 лютого ЗС РФ атакували Запоріжжя "Шахедами", внаслідок чого загинули та постраждали люди.