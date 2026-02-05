"Грязная" тактика ВС РФ в войне: враг обрабатывает "Шахеды" ядом, — военная

Российские военные обрабатывают ударные беспилотники токсичными веществами, пытаясь нанести украинским защитникам и гражданским дополнительный вред. Поэтому даже дроны, которые не взорвались после падения, могут представлять смертельную опасность.

Об этом рассказала в эфире "Ранок.LIVE" мастер отделения ударных беспилотных комплексов 3-го мотопехотного батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады Тамара Коваль.

По ее словам, практика обработки российских дронов химическими веществами — не новость для украинских военных. О том, что по меньшей мере "Шахеды" покрывают ядами, известно еще с прошлого года. Именно поэтому в ВСУ действует жесткое правило — никакого физического контакта с вражескими беспилотниками, даже если те упали и не детонировали.

"Для своей безопасности мы не контактируем с вражескими дронами, даже если они не детонировали", — отметила женщина.

Відео дня

Военная объяснила, что такие дроны сначала уничтожают или обезвреживают дистанционно. Только после этого специалисты могут работать с обломками и электроникой, соблюдая все меры безопасности. Любое поспешное действие без защиты может стоить здоровья или жизни.

Отдельно Тамара Коваль обратилась к гражданским и подчеркнула, что люди не должны подходить к местам падения беспилотников и пытаться что-то осматривать самостоятельно. Даже если дрон выглядит "безобидным", он может быть отравленным или заминированным.

"Если вы не знаете, откуда взялся дрон и как он работает, к нему вообще нельзя прикасаться. В таких случаях нужно сообщать военным — дальше они сами занимаются ликвидацией", — пояснила она.

В то же время Коваль подчеркнула, что украинская армия не применяет подобных методов, в частности не обрабатывает свои беспилотники никакими химическими средствами и принципиально не использует "грязные" тактики ведения войны, в отличие от российских оккупантов.

Ранее Фокус писал, что во время своих атак по Украине российские военные используют магнитные мины для усиления ударов БпЛА. В частности, в начале этого года эксперты начали замечать, что половина беспилотников типа "Шахед", которые атаковали определенные регионы страны, несли магнитные мины, которые в конце концов сбросились в снег.

Также сообщалось, что 5 февраля россияне приостановили штурмовые действия на линии фронта, поскольку имеют проблемы со связью и терминалами Starlink. Сейчас у врага "легло все управление войсками".