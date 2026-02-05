"Брудна" тактика ЗС РФ у війні: ворог обробляє "Шахеди" отрутою, — військова

Російські військові обробляють ударні безпілотники токсичними речовинами, намагаючись завдати українським захисникам та цивільним додаткової шкоди. Через це навіть дрони, які не вибухнули після падіння, можуть становити смертельну небезпеку.

Про це розповіла в ефірі "Ранок.LIVE" майстер відділення ударних безпілотних комплексів 3-го мотопіхотного батальйону 58-ї окремої мотопіхотної бригади Тамара Коваль.

За її словами, практика обробки російських дронів хімічними речовинами — не новина для українських військових. Про те, що щонайменше "Шахеди" покривають отрутами, відомо ще з минулого року. Саме тому в ЗСУ діє жорстке правило — жодного фізичного контакту з ворожими безпілотниками, навіть якщо ті впали і не детонували.

"Для своєї безпеки ми не контактуємо з ворожими дронами, навіть якщо вони не детонували", — зазначила жінка.

Військова пояснила, що такі дрони спершу знищують або знешкоджують дистанційно. Лише після цього спеціалісти можуть працювати з уламками та електронікою, дотримуючись усіх заходів безпеки. Будь-яка поспішна дія без захисту може коштувати здоров’я або життя.

Окремо Тамара Коваль звернулася до цивільних та наголосила, що люди не повинні підходити до місць падіння безпілотників і намагатися щось оглядати самостійно. Навіть якщо дрон виглядає "нешкідливим", він може бути отруєним або замінованим.

"Якщо ви не знаєте, звідки взявся дрон і як він працює, до нього взагалі не можна торкатися. У таких випадках потрібно повідомляти військових — далі вони самі займаються ліквідацією", — пояснила вона.

Водночас Коваль підкреслила, що українська армія не застосовує подібних методів, зокрема не обробляє свої безпілотники жодними хімічними засобами і принципово не використовує "брудні" тактики ведення війни, на відміну від російських окупантів.

