Второй раз за ночь: Украину атакуют российские крылатые ракеты, продолжается обстрел "Шахедами"
Под утро 7 февраля россияне совершили повторную ракетную атаку по Украине, пустив цели с бортов стратегической авиации.
Ракеты заходили в воздушное пространство страны с южного направления и взяли северо-западный курс. Фокус передает все, что известно об очередном обстреле россиян.
Около 06:10 часов первые вражеские ракеты начали заходить в пределы воздушного пространства Украины. Об этом сообщили мониторинговые каналы и Воздушные силы.
Ракеты из Николаевской области взяли северо-западный курс. Как утверждают OSINT-каналы, цели направлялись курсом на Винницкую область.
Из Винницкой области вражеские ракеты двигались курсом на Хмельницкую, отметили обозреватели.
Мониторинговый канал "Стратегическая авиация РФ" показал примерную карту движения крылатых ракет в небе над Украиной.
Новость дополняется...
Напомним, мониторинговые каналы под утро 7 февраля сообщали, что враг массированно атакует Бурштынскую ТЭС на Ивано-Франковщине: сначала россияне направили туда ракеты "Калибр", а тогда десятки "Шахедов".
Также ночью 7 февраля враг атаковал Винницу: мониторинговые каналы сообщали о пусках противокорабельной ракеты типа "Циркон" на город.