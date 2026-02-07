Второй раз за ночь: Украину атакуют российские крылатые ракеты, продолжается обстрел "Шахедами"

Под утро 7 февраля россияне совершили повторную ракетную атаку по Украине, пустив цели с бортов стратегической авиации.

Ракеты заходили в воздушное пространство страны с южного направления и взяли северо-западный курс. Фокус передает все, что известно об очередном обстреле россиян.

Около 06:10 часов первые вражеские ракеты начали заходить в пределы воздушного пространства Украины. Об этом сообщили мониторинговые каналы и Воздушные силы.

Ракеты из Николаевской области взяли северо-западный курс. Как утверждают OSINT-каналы, цели направлялись курсом на Винницкую область.

Из Винницкой области вражеские ракеты двигались курсом на Хмельницкую, отметили обозреватели.

Мониторинговый канал "Стратегическая авиация РФ" показал примерную карту движения крылатых ракет в небе над Украиной.

"Стратегическая авиация РФ" | ориентировочная карта движения крылатых ракет

Напомним, мониторинговые каналы под утро 7 февраля сообщали, что враг массированно атакует Бурштынскую ТЭС на Ивано-Франковщине: сначала россияне направили туда ракеты "Калибр", а тогда десятки "Шахедов".

Также ночью 7 февраля враг атаковал Винницу: мониторинговые каналы сообщали о пусках противокорабельной ракеты типа "Циркон" на город.