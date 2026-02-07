Вдруге за ніч: Україну атакують російські крилаті ракети, триває обстріл "Шахедами"

Під ранок 7 лютого росіяни здійснили повторну ракетну атаку по Україні, пустивши цілі з бортів стратегічної авіації.

Ракети заходили у повітряний простір країни з південного напрямку та взяли північно-західний курс. Фокус передає усе, що відомо про черговий обстріл росіян.

Близько 06:10 години перші ворожі ракети почали заходити у межі повітряного простору України. Про це повідомили моніторингові канали та Повітряні сили.

Ракети з Миколаївщини взяли північно-західний курс. Як стверджують OSINT-канали, цілі прямували курсом на Вінницьку область.

З Вінницької області ворожі ракети рухалися курсом на Хмельницьку, зазначили оглядачі.

Моніторинговий канал "Стратегічна авіація РФ" показав приблизну карту руху крилатих ракет у небі над Україною.

"Стратегічна авіація РФ" | орієнтовна карта руху крилатих ракет

Нагадаємо, моніторингові канали під ранок 7 лютого повідомляли, що ворог масовано атакує Бурштинську ТЕС на Івано-Франківщині: спершу росіяни спрямували туди ракети "Калібр", а тоді десятки "Шахедів".

Також уночі 7 лютого ворог атакував Вінницю: моніторингові канали повідомляли про пуски протикорабельної ракети типу "Циркон" на місто.