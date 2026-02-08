В РФ задержали причастных к покушению на генерала ГРУ Алексеева: намекают на Украину (видео)

Российская ФСБ и Следственный комитет сообщили о задержании исполнителя и организатора покушения на первого заместителя начальника ГРУ генерала Владимира Алексеева. В ведомствах в очередной раз говорят об "украинском следе".

Правоохранители РФ задержали трех человек, которые якобы причастны к совершению покушения на топ-генерала. Об этом сообщает росСМИ ТАСС со ссылкой на спецслужбы и Следственный комитет.

Российские силовики заявляют, что стрелком был гражданин РФ Любомир Корба 1960 года рождения, который после покушения затем сбежал в ОАЭ. Впоследствии мужчину выдали Москве и вернули в РФ.

Следственный комитет РФ указывает, что у исполнителя были сообщники — Виктор Васин 1959 года рождения и Зинаида Серебрицкая 1971 года рождения. Первый был задержан в столице России, тогда как вторая якобы покинула РФ и уехала в Украину.

Кадры экстрадиции "стрелка" у генерала ГРУ Алексеева Фото: Скриншот

В правоохранительных органах РФ отмечают, что "исполнитель" преступления Корба, который является уроженцем Тернопольской области, прибыл в Москву в декабре 2025 года "по заданию спецслужб Киева". Также якобы на месте преступления был найден пистолет Макарова с глушителем.

Сейчас Васину выдвинули обвинения по двум статьям, Корбе — по трем пунктам. На момент публикации материала обнародованную информацию невозможно проверить с помощью независимых данных.

Покушение на генерала Алексеева — что известно

Утром 6 февраля 2026 года в Москве было совершено покушение на первого заместителя ГУ (известно как ГРУ) ГШ ВС РФ, генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. По предварительной информации, в представителя военной разведки России было осуществлено четыре выстрела в упор из огнестрельного оружия.

Позже военного в тяжелом состоянии доставили в больницу, где он якобы пришел в себя после совершенного покушения. Однако ни одного фото или видео доказательства с подтверждением этой информации не было опубликовано.

Впоследствии стали известны вероятные версии покушения на генерала ГРУ Алексеева. Среди вероятных — внутренние разборки между силовиками в РФ, клановое противостояние внутри военных структур или операция третьих лиц.