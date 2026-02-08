У РФ затримали причетних до замаху на генерала ГРУ Алексєєва: натякають на Україну (відео)

Російська ФСБ та Слідчий комітет повідомили про затримання виконавця й організатора замаху на першого заступника начальника ГРУ генерала Володимира Алєксєєва. У відомствах учергове говорять про "український слід".

Загалом правоохоронці РФ затримали трьох осіб, які нібито є причетними до скоєння замаху на топгенерала. Про це повідомляє росЗМІ ТАСС з посиланням на спецслужби і Слідчий комітет.

Російські силовики заявляють, що стрільцем був громадянин РФ Любомир Корба 1960 року народження, який після замаху потім утік до ОАЕ. Згодом чоловіка видали Москві та повернули до РФ.

Слідчий комітет РФ вказує, що в виконавця були спільники — Віктор Васін 1959 року народження та Зінаїда Серебрицька 1971 року народження. Першого було затримано в столиці Росії, тоді як друга начебто покинула РФ та поїхала до України.

Кадри екстрадиції "стрільця" у генерала ГРУ Алєксєєва Фото: Скриншот

У правооохоронних органах РФ наголошують на тому, що "виконавець" злочину Корба, який є уродженцем Тернопільської області, прибув до Москви в грудні 2025 року "за завдання спецслужб Києва". Також нібито на місці злочину було знайдено пістолет Макарова з глушником.

Наразі Васіну висунули звинувачення за двома статтями, Корбі — за трьома пунктами. На момент публікації матеріалу оприлюднену інформацію неможливо перевірити за допомогою незалежних даних.

Замах на генерала Алєксєєва — що відомо

Зранку 6 лютого 2026 року в Москві було скоєно замах на першого заступника ГУ (відомо як ГРУ) ГШ ЗС РФ, генерал-лейтенанта Володимира Алєксєєва. За попередньою інформацією, в представника воєнної розвідки Росії було здійснено чотири постріли впритул з вогнепальної зброї.

Пізніше військового у тяжкому стані доправили до лікарні, де він начебто прийшов до тями після скоєного замаху. Однак жодного фото чи відео доказу з підтвердженням цієї інформації не було порилюднено.

Згодом стали відомі ймовірні версії замаху на генерала ГРУ Алексєєва. Серед ймовірних — внутрішні розбірки між силовиками в РФ, кланове протистояння всередині військових структур або операція третіх осіб.