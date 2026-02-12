Третий раз за два месяца: россияне совершили новую атаку на ЖК "Комфорт Таун" в Киеве (видео)

Один из жилых комплексов в Киеве снова пострадал от российской атаки. Его жители отмечают, что за последние два месяца по домам "прилетало" трижды.

Жилой комплекс "Комфорт Таун" в Днепровском районе уже трижды атаковали россияне с начала нового года. Об этом "Киев24" рассказали его жители.

Одна из жительниц ЖК рассказала, что взрыв в соседнем доме услышала около 3:30 ночи.

"Это уже третье попадание в нашем ЖК за крайние два месяца", — сообщила киевлянка.

Также она отметила, что российские "Шахеды" очень часто пролетают мимо Днепровского района и их сбивают "очень громко".

В сюжете также говорится, что погибших или раненых людей в результате атаки в доме нет.

Атака на Киев

Городской голова Киева Виталий Кличко сообщал о падении обломков российских дронов возле двух жилых домов в Днепровском районе столицы, без пожара.

Відео дня

Также он информировал, что в результате ночной атаки ВС РФ пострадали два человека — одного из них госпитализировали в тяжелом состоянии, другому медики оказали помощь амбулаторно.

В ГСЧС заявили, что в ночь на 12 февраля в результате российской атаки была повреждена жилая застройка в двух районах.

В частности, на двух локациях в Днепровском районе произошло падение БпЛА возле жилых домов, а в Дарницком районе обломками повреждены фасад и остекление окон жилого дома.

Напомним, из-за массированного удара по критической инфраструктуре Киева еще почти 2600 домов в столице остались без отопления.

Фокус также писал, что всего в ночь на 12 февраля вооруженные силы Российской Федерации ударили по Украине 24 баллистическими ракетами "Искандер-М" и 219 дронами различных типов.