Втретє за два місяці: росіяни здійснили нову атаку на ЖК "Комфорт Таун" у Києві (відео)

Один із житлових комплексів у Києві знову постраждав від російської атаки. Його мешканці зазначають, що за останні два місяці по будинках "прилітало" тричі.

Житловий комплекс "Комфорт Таун" у Дніпровському районі вже тричі атакували росіяни з початку нового року. Про це "Київ24" розповіли його жителі.

Одна з мешканок ЖК розповіла, що вибух у сусідньому будинку почула близько 3:30 ночі.

"Це вже третє попадання в нашому ЖК за крайні два місяці", — повідомила киянка.

Також вона зауважила, що російські "Шахеди" дуже часто пролітають повз Дніпровський район і їх збивають "дуже гучно".

У сюжеті також йдеться, що загиблих чи поранений людей внаслідок атаки у будинку немає.

Атака на Київ

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомляв про падіння уламків російських дронів біля двох житлових будинків у Дніпровському районі столиці, без пожежі.

Також він інформував, що внаслідок нічної атаки ЗС РФ постраждало двоє людей — одного із них госпіталізували в тяжкому стані, іншому медики надали допомогу амбулаторно.

У ДСНС заявили, що в ніч на 12 лютого внаслідок російської атаки була пошкоджена житлова забудова у двох районах.

Зокрема на двох локаціях у Дніпровському районі сталось падіння БпЛА біля житлових будинків, а у Дарницькому районі уламками пошкоджені фасад та скління вікон житлового будинку.

Нагадаємо, через масований удару по критичній інфраструктурі Києва ще майже 2600 будинків у столиці залишилися без опалення.

Фокус також писав, що загалом в ніч на 12 лютого збройні сили Російської Федерації вдарили по Україні 24 балістичними ракетами "Искандер-М" та 219 дронами різних типів.