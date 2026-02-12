Британия поставит Украине 1000 легких ракет для ПВО

Великобритания объявила о намерении поставить Украине 1000 легких многоцелевых ракет. Эти боеприпасы помогут защитить украинские города и критическую инфраструктуру от растущих атак со стороны России.

Великобритания намерена дополнительно к инициативе PURL предоставить 1000 легких многоцелевых ракет (LMM), изготовленных в Белфасте, сообщает Минобороны Великобритании в соцсети X в четверг, 12 февраля.

Это соглашение на 390 миллионов фунтов стерлингов базируется на углублении сотрудничества между британской и украинской промышленностью. Это сотрудничество касается передачи в Украину производства и поддержки пусковых установок Rapid Ranger и командно-управленческих машин.

"С приближением пятого года полномасштабного вторжения Путина Великобритания и наши союзники как никогда преданы поддержке Украины", — отметил министр обороны Великобритании Джон Гили.

В ближайшие месяцы Великобритания также поставит дополнительно 1200 ракет ПВО и 200 000 артиллерийских боеприпасов для защитников Украины через Консорциум ПВО (ADC).

Напомним, что Великобритания направляет $205 млн на закупку для Украины вооружения в Соединенных Штатах в рамках инициативы PURL. О ][ выделении объявил Минобороны Великобритании Джон Гили. Он уточнил, что средства пойдут на поставку американского оружия для нужд украинской армии.

Ранее мы также информировали, что британские военные проходят подготовку к возможному конфликту с Россией на специальном полигоне. Он имитирует боевые действия на территории Украины и стилизован под разрушенный город. На этой уникальной базе военнослужащие Британии отрабатывают действия в условиях городских боев Министерства обороны.