Британія поставить Україні 1000 легких ракет для ППО

Велика Британія оголосила про намір поставити Україні 1000 легких багатоцільових ракет. Ці боєприпаси допоможуть захистити українські міста та критичну інфраструктуру від зростаючих атак з боку Росії.

Велика Британія має намір додатково до ініціативи PURL надати 1000 легких багатоцільових ракет (LMM), виготовлених у Белфасті, повідомляє Міноборони Великої Британії в соцмережі X у четвер, 12 лютого.

Ця угода на 390 мільйонів фунтів стерлінгів базується на поглибленні співпраці між британською та українською промисловістю. Ця співпраця стосується передачі в Україну виробництва і підтримки пускових установок Rapid Ranger та командно-управлінських машин.

"З наближенням п'ятого року повномасштабного вторгнення Путіна Велика Британія та наші союзники як ніколи віддані підтримці України", – зазначив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.

Відео дня

У найближчі місяці Велика Британія також поставить додатково 1200 ракет ППО та 200 000 артилерійських боєприпасів для захисників України через Консорціум ППО (ADC).

Нагадаємо, що Велика Британія спрямовує $205 млн на закупівлю для України озброєння у Сполучених Штатах у межах ініціативи PURL. Про ][ виділення оголосив Міноборони Великої Британії Джон Гілі. Він уточнив, що кошти підуть на постачання американської зброї для потреб української армії.

Раніше ми також інформували, що британські військові проходять підготовку до можливого конфлікту з Росією на спеціальному полігоні. Він імітує бойові дії на території України та стилізований під зруйноване місто. На цій унікальній базі військовослужбовці Британії відпрацьовують дії в умовах міських боїв Міністерства оборони.