Россияне атаковали Одессу "Шахедами": зафиксированы попадания и начались перебои со светом, водой и теплом (видео)
Поздно вечером 12 февраля россияне в очередной раз атаковали Одессу "Шахедами", в результате чего известно о пострадавших, разрушениях и пожарах. После взрывов начались значительные перебои с электроснабжением, водой и теплом.
Враг попал в Одессе по объектам гражданской инфраструктуры, известно о попадании в частности в многоэтажный жилой дом. Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.
В доме, подвергшемся атаке, зафиксированы повреждения квартиры на верхних этажах. Пожар не произошел.
Также, по данным МВА, на территории объекта рекреации поднялся пожар в хозяйственных постройках в результате атаки. Последствия фиксируются в еще одном районе: поднялся пожар на территории объекта торговли, отметил Лысак.
Глава Одесской военной администрации Олег Кипер уточнил, что в результате российской атаки вечером 12 февраля зафиксировано повреждение объектов жилой, промышленной, энергетической и портовой инфраструктуры в Одесском районе. В самом городе, по его информации, также известно о повреждении территории автомобильного салона.
Предварительно, известно о по меньшей мере четырех пострадавших, среди них один человек — в тяжелом состоянии.
Впоследствии Кипер информировал, что в Одесском районе начались значительные перебои с электро-, водо- и теплоснабжением.
"Продолжается осмотр повреждений и оценка состояния сетей специалистами. Восстановительные работы уже начаты", — отметил чиновник.
Местное медиа "Думская" также сообщало, что в Одессе поднялось несколько пожаров в результате вечерней атаки. Над городом поднялся сильный дым.
Другие последствия атаки на Одессу уточняются. Службы продолжают работать на местах.
Напомним, в результате предыдущей атаки на Одессу, состоявшейся ночью 12 февраля, 300 тысяч жителей остались без света на три дня.
Также ночью 12 февраля враг массированно атаковал Киев и Днепр баллистикой: раздались мощные взрывы, впоследствии власти сообщили о пострадавших и разрушениях в городах.