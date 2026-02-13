Россияне атаковали Одессу "Шахедами": зафиксированы попадания и начались перебои со светом, водой и теплом (видео)

Поздно вечером 12 февраля россияне в очередной раз атаковали Одессу "Шахедами", в результате чего известно о пострадавших, разрушениях и пожарах. После взрывов начались значительные перебои с электроснабжением, водой и теплом.

Враг попал в Одессе по объектам гражданской инфраструктуры, известно о попадании в частности в многоэтажный жилой дом. Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

В доме, подвергшемся атаке, зафиксированы повреждения квартиры на верхних этажах. Пожар не произошел.

Также, по данным МВА, на территории объекта рекреации поднялся пожар в хозяйственных постройках в результате атаки. Последствия фиксируются в еще одном районе: поднялся пожар на территории объекта торговли, отметил Лысак.

Глава Одесской военной администрации Олег Кипер уточнил, что в результате российской атаки вечером 12 февраля зафиксировано повреждение объектов жилой, промышленной, энергетической и портовой инфраструктуры в Одесском районе. В самом городе, по его информации, также известно о повреждении территории автомобильного салона.

Відео дня

Предварительно, известно о по меньшей мере четырех пострадавших, среди них один человек — в тяжелом состоянии.

Впоследствии Кипер информировал, что в Одесском районе начались значительные перебои с электро-, водо- и теплоснабжением.

"Продолжается осмотр повреждений и оценка состояния сетей специалистами. Восстановительные работы уже начаты", — отметил чиновник.

Местное медиа "Думская" также сообщало, что в Одессе поднялось несколько пожаров в результате вечерней атаки. Над городом поднялся сильный дым.

Другие последствия атаки на Одессу уточняются. Службы продолжают работать на местах.

Напомним, в результате предыдущей атаки на Одессу, состоявшейся ночью 12 февраля, 300 тысяч жителей остались без света на три дня.

Также ночью 12 февраля враг массированно атаковал Киев и Днепр баллистикой: раздались мощные взрывы, впоследствии власти сообщили о пострадавших и разрушениях в городах.