Росіяни атакували Одесу "Шахедами": зафіксовані влучання і почалися перебої зі світлом, водою та теплом (відео)

Пізно ввечері 12 лютого росіяни вчергове атакували Одесу "Шахедами", внаслідок чого відомо про постраждалих, руйнування та пожежі. Після вибухів почалися значні перебої з електропостачанням, водою та теплом.

Ворог поцілив в Одесі по об'єктах цивільної інфраструктури, відомо про влучання зокрема у багатоповерховий житловий будинок. Про це повідомив голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

У будинку, що зазнав атаки, зафіксовано пошкодження квартири на верхніх поверхах. Пожежі не відбулося.

Також, за даними МВА, на території об'єкта рекреації здійнялася пожежа у господарських будівлях внаслідок атаки. Наслідки фіксуються у ще одному районі: здійнялася пожежа на території об'єкта торгівлі, зазначив Лисак.

Голова Одеської військової адміністрації Олег Кіпер уточнив, що внаслідок російської атаки увечері 12 лютого зафіксовано пошкодження об'єктів житлової, промислової, енергетичної та портової інфраструктури в Одеському районі. У самому місті, за його інформацією, також відомо про пошкодження території автомобільного салону.

Відео дня

Попередньо, відомо про щонайменше чотирьох постраждалих осіб, серед них одна людина — у важкому стані.

Згодом Кіпер інформував, що в Одеському районі почалися значні перебої з електро-, водо- та теплопостачанням.

"Триває огляд пошкоджень і оцінка стану мереж фахівцями. Відновлювальні роботи вже розпочато", — зазначив посадовець.

Місцеве медіа "Думская" також повідомляло, що в Одесі здійнялося кілька пожеж внаслідок вечірньої атаки. Над містом здійнявся сильний дим.

Інші наслідки атаки на Одесу уточнюються. Служби продовжують працювати на місцях.

Нагадаємо, внаслідок попередньої атаки на Одесу, що відбулася уночі 12 лютого, 300 тисяч мешканців залишилися без світла на три дні.

Також уночі 12 лютого ворог масовано атакував Київ та Дніпро балістикою: пролунали потужні вибухи, згодом влада повідомила про постраждалих та руйнування у містах.