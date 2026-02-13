Зеленский показал первое немецко-украинское предприятие: на нем делают дроны для ВСУ (видео)

Владимир Зеленский посетил первое совместное немецко-украинское предприятие, на котором будут производить беспилотники для украинской армии. При участии президента был представлен первый дрон, который был изготовлен на нем.

Также был осуществлен первый полет беспилотника. Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram.

По его словам, производимые дроны — это современная украинская технология, которая была проверена в бою. Она также оснащена искусственным интеллектом.

При этом эти беспилотники уже использовались в бою.

"Он будет наносить удары, осуществлять разведку, защищать наших воинов. И уже в этом году 10 тысяч дронов, произведенных здесь, будут переданы Украине и усилят наши войска", — отметил Зеленский.

По его словам, Украина уже давно работала над созданием производства украинских беспилотников в Европе. Поэтому производственная линия в Германии стала первой из 10, которые будут открыты в разных странах. В то же время президент не уточнил, в каких еще государствах будут открыты подобные производственные предприятия.

Відео дня

"Спасибо канцлеру Фридриху Мерцу, правительству Германии, лично министру обороны Борису Писториусу и немецкому народу. Украина всегда готова делиться опытом, который мы получили, защищая жизнь", — отметил президент.

8 февраля Зеленский сообщил о начале экспорта украинских оборонных технологий в феврале 2026 года. По его словам, в этом же месяце стартует производство украинских дронов в Германии, а также работают производственные линии в Великобритании.

12 февраля секретарь СНБО Рустем Умеров отметил, что украинские компании оборонного сектора впервые с начала полномасштабной войны получили разрешения на экспорт собственной продукции. Такое решение применили на фоне поиска дополнительного финансирования для развития отечественного военно-промышленного комплекса.

Ранее Фокус объяснял, что военная промышленность Украины может изготовить новые дроны и ракеты на $35 млрд, но в бюджете нет денег на покупку отечественного оружия. Поэтому для решения этой проблемы была создана программа "Оружие". В рамках программы производителям позволят продавать оружие дружественным странам, уплатив пошлины от 7 до 15%, а за эти деньги Украина сможет купить критически важное дальнобойное вооружение для ВСУ.