Почему Украина продает оружие в разгар войны и как экспорт даст $35 млрд на новые ракеты и дроны

Военная промышленность Украины может изготовить новые дроны и ракеты на $35 млрд, но в бюджете нет денег на покупку отечественного оружия. Чтобы решить эту проблему, создали программу "Зброя". В рамках программы производителям разрешат продавать оружие дружественным странам, оплатив пошлины от 7 до 15%. За эти деньги Украина сможет купить критически важное дальнобойное вооружение для ВСУ.

Выход Украины на мировые рынки оружия преследует две цели — решить проблему дефицита вооружения и недофинансирование оборонно-промышленного комплекса, рассказал исполнительный директор Украинского совета оружейников Игорь Федирко в интервью "Милитарному". А ключевой задачей для государства станет создание таких экспортных механизмов, которые позволят нарастить экспорт, сохраняя безусловные приоритеты потребностей Сил обороны.

Экспорт оружия и потенциал ОПК

С 2022 года украинский оборонный сектор пережил стремительный рост: от небольших стартапов до предприятий, увеличивших производство в шесть раз, указано в статье. По данным Украинского института будущего и Совета оружейников, объем производства вооружений в 2024 году достиг 10 млрд долларов, против 3 млрд в 2023-м и 1 млрд в 2022-м. Президент Зеленский заявил, что общий потенциал оборонного производства страны превысил 35 млрд долларов, однако реальная загрузка предприятий составляет лишь 30–40%.

Как будет работать экспорт

Федирко пояснил, что компании смогут получать отдельные экспортные лицензии на продажу вооружений странам, подписавшим соглашения о безопасности с Украиной. Это государства ЕС, США, Канада, Великобритания, Норвегия, Исландия и Япония. При этом поставки будут сопровождаться ограничениями на перепродажу — любое дальнейшее использование оружия должно быть согласовано с Украиной. Первыми на экспорт пойдут системы, производимые в избытке: летающие, наземные и морские беспилотники, а также самоходные гаубицы "Богдана", производство которых достигло более 40 единиц в месяц.

Частные производители смогут самостоятельно подавать заявки в Государственную службу экспортного контроля (ГСЭК). Проверка данных и решение о выдаче лицензии займут до 90 дней.

Финансирование через экспорт

По данным Совета оружейников, 120 опрошенных оборонных компаний готовы платить от 7 до 15% экспортных налогов, считая, что это не повлияет на конкурентоспособность продукции. Правительство введет специальную экспортную пошлину на продажу вооружений: деньги пойдут на производство дальнобойных систем и высокотехнологичных вооружений.

"Вероятно, мы будем единственной страной в мире, которая налагает дополнительный налог на свои экспортные товары, но мы в состоянии войны и говорим об экспорте вооружения и военной техники", — отметил Федирко.

За три года войны Украина создала уникальные технологии в области ударных морских дронов, наземных роботизированных комплексов и БПЛА, которые доказали эффективность в бою. По словам собеседника журналистов, именно это преимущество делает украинскую продукцию конкурентоспособной на мировом рынке. Однако задержка с разрешением на экспорт уже привела к релокации украинских предприятий за границу. Некоторые производители БПЛА создали дочерние компании в соседних странах Европы, чтобы обойти ограничения и выйти на рынок. Новый экспортный режим должен остановить этот отток, указали на портале. Отмечается, что первый эффект появится не ранее второй половины 2026 года.

"Мы видим на международных выставках, что беспилотные катера предлагает любая сознательная международная компания… мы не можем просто так ее подарить", — подчеркнул исполнительный директор.

Отметим, в мае 2025 года медиа Forbes рассказало о трех вариантах экспорта украинского оружия. Среди рассматриваемых вариантов — точечные разрешения, экспорт половины объема контракта, 20% пошлины на экспорт продукции.

Напомним, в октябре представитель "Украинской бронетехники" уточнил, что Украина всегда занималась экспортом оружия, поэтому найдутся специалисты, которые возобновят процесс.