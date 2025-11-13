Чому Україна продає зброю в розпал війни і як експорт дасть $35 млрд на нові ракети та дрони

Військова промисловість України може виготовити нові дрони і ракети на $35 млрд, але в бюджеті немає грошей на купівлю вітчизняної зброї. Щоб вирішити цю проблему, створили програму "Зброя". У межах програми виробникам дозволять продавати зброю дружнім країнам, сплативши мита від 7 до 15%. За ці гроші Україна зможе купити критично важливе далекобійне озброєння для ЗСУ.

Вихід України на світові ринки зброї переслідує дві мети — розв'язати проблему дефіциту озброєння і недофінансування оборонно-промислового комплексу, розповів виконавчий директор Української ради зброярів Ігор Федірко в інтерв'ю "Мілітарному". А ключовим завданням для держави стане створення таких експортних механізмів, які дадуть змогу наростити експорт, зберігаючи безумовні пріоритети потреб Сил оборони.

Експорт зброї та потенціал ОПК

З 2022 року український оборонний сектор пережив стрімке зростання: від невеликих стартапів до підприємств, що збільшили виробництво вшестеро, зазначено в статті. За даними Українського інституту майбутнього та Ради зброярів, обсяг виробництва озброєнь 2024 року сягнув 10 млрд доларів, проти 3 млрд у 2023-му і 1 млрд у 2022-му. Президент Зеленський заявив, що загальний потенціал оборонного виробництва країни перевищив 35 млрд доларів, проте реальне завантаження підприємств становить лише 30-40%.

Відео дня

Як працюватиме експорт

Федірко пояснив, що компанії зможуть отримувати окремі експортні ліцензії на продаж озброєнь країнам, які підписали угоди про безпеку з Україною. Це держави ЄС, США, Канада, Велика Британія, Норвегія, Ісландія та Японія. При цьому поставки супроводжуватимуться обмеженнями на перепродаж — будь-яке подальше використання зброї має бути погоджено з Україною. Першими на експорт підуть системи, вироблені в надлишку: літаючі, наземні та морські безпілотники, а також самохідні гаубиці "Богдана", виробництво яких досягло понад 40 одиниць на місяць.

Українська САУ 2С22 "Богдана"

Приватні виробники зможуть самостійно подавати заявки в Державну службу експортного контролю (ДСЕК). Перевірка даних і рішення про видачу ліцензії займуть до 90 днів.

Фінансування через експорт

За даними Ради зброярів, 120 опитаних оборонних компаній готові платити від 7 до 15% експортних податків, вважаючи, що це не вплине на конкурентоспроможність продукції. Уряд введе спеціальне експортне мито на продаж озброєнь: гроші підуть на виробництво далекобійних систем і високотехнологічних озброєнь.

Важливо

Китай навмисно перешкоджає Україні отримувати необхідні компоненти для дронів, — ЗМІ

"Ймовірно, ми будемо єдиною країною у світі, яка накладає додатковий податок на свої експортні товари, але ж ми в стані війни і говоримо про експорт озброєння та військової техніки", — зазначив Федірко.

За три роки війни Україна створила унікальні технології в галузі ударних морських дронів, наземних роботизованих комплексів і БПЛА, які довели ефективність у бою. За словами співрозмовника журналістів, саме ця перевага робить українську продукцію конкурентоспроможною на світовому ринку. Однак затримка з дозволом на експорт уже призвела до релокації українських підприємств за кордон. Деякі виробники БПЛА створили дочірні компанії в сусідніх країнах Європи, щоб обійти обмеження і вийти на ринок. Новий експортний режим має зупинити цей відтік, вказали на порталі. Зазначається, що перший ефект з'явиться не раніше другої половини 2026 року.

"Ми бачимо на міжнародних виставках, що безпілотні катери пропонує будь-яка свідома міжнародна компанія... ми не можемо просто так її подарувати", — підкреслив виконавчий директор.

Зазначимо, у травні 2025 року медіа Forbes розповіло про три варіанти експорту української зброї. Серед розглянутих варіантів — точкові дозволи, експорт половини обсягу контракту, 20% мита на експорт продукції.

Нагадаємо, у жовтні представник "Української бронетехніки" уточнив, що Україна завжди займалася експортом зброї, тому знайдуться фахівці, які відновлять процес.