Зеленський показав перше німецько-українське підприємство: на ньому роблять дрони для ЗСУ (відео)

Володимир Зеленський відвідав перше спільне німецько-українське підприємство, на якому вироблятимуть безпілотники для української армії. За участі президента було презентовано перший дрон, який було виготовлено на ньому.

Також було здійснено перший політ безпілотника. Про це Зеленський повідомив у своєму Telegram.

За його словами, дрон, що виробляються — це сучасна українська технологія, яка була перевірена в бою. Вона також оснащена штучним інтелектом.

При цьому ці безпілотники вже використовувалися в бою.

"Він завдаватиме ударів, здійснюватиме розвідку, захищатиме наших воїнів. І вже цього року 10 тисяч дронів, вироблених тут, будуть передані Україні й посилять наші війська", — зазначив Зеленський.

За його словами, Україна вже давно працювала над створенням виробництва українських безпілотників у Європі. Тож виробнича лінія у Німеччині стала першою з 10, які будуть відкриті в різних країнах. Водночас президент не уточнив, у яких ще державах будуть відкриті подібні виробничі підприємства.

Відео дня

"Дякую канцлеру Фрідріху Мерцу, уряду Німеччини, особисто міністру оборони Борису Пісторіусу й німецькому народові. Україна завжди готова ділитися досвідом, який ми здобули, захищаючи життя", — зазначив президент.

8 лютого Зеленський повідомив про початок експорту українських оборонних технологій в лютому 2026 року. За його словами, цього ж місяця стартує виробництво українських дронів у Німеччині, а також працюють виробничі лінії у Великій Британії.

12 лютого секретар РНБО Рустем Умєров зазначив, що українські компанії оборонного сектору вперше з початку повномасштабної війни отримали дозволи на експорт власної продукції. Таке рішення застосували на тлі пошуку додаткового фінансування для розвитку вітчизняного військово-промислового комплексу.

Раніше Фокус пояснював, що військова промисловість України може виготовити нові дрони і ракети на $35 млрд, але в бюджеті немає грошей на купівлю вітчизняної зброї. Тож задля вирішення цієї проблеми була створена програма "Зброя". У межах програми виробникам дозволять продавати зброю дружнім країнам, сплативши мита від 7 до 15%, а за ці гроші Україна зможе купити критично важливе далекобійне озброєння для ЗСУ.