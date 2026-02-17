Летают ли иностранцы на F-16 в Украине: в Воздушных силах дали окончательный ответ

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины опровергли информацию об участии иностранных пилотов в защите воздушного пространства на истребителях F-16 в Украине. Ранее французское издание сообщило о создании международной эскадрильи, которая защищает небо над Киевом.

Французское издание Intelligence Online обнародовало материал, в котором говорилось о создании в Украине международной эскадрильи истребителей F-16, однако начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что такая информация не соответствует действительности.

"В небе над Киевом ветераны ВВС США поддерживают украинские истребители. Эскадрилья, состоящая из украинских, американских и нидерландских пилотов, сейчас использует F-16 для защиты воздушного пространства Киева. Эти опытные ветераны зарубежных операций привлекаются, в частности, к борьбе с российскими крылатыми ракетами и беспилотниками", — сообщило издание Intelligence Online.

Юрий Игнат в своей заметке в отметил, что накануне французское издание распространило новость о якобы "секретной эскадрилье" F-16, которая состоит из украинских, американских и нидерландских пилотов и работает для обороны Киева. Игнат заявил, что такая информация не соответствует действительности. Он подчеркнул, что именно украинские летчики выполняют боевые задачи:

"Ага! И возглавил эскадрилью — Том Круз. А тем временем украинские пилоты на западных самолетах в очередной раз продемонстрировали эффективность и профессионализм в сбивании крылатых ракет и дронов противника. Сегодня утром большинство крылатых ракет — на их счету!", — добавил Юрий Игнат.

Напомним, что ранее французское издание Intelligence Online 17 февраля сообщало о создании в Украине международной эскадрильи истребителей F-16. В публикации говорилось о том, что в ее состав якобы входят украинские и западные пилоты.

Ранее мы также информировали, что российские источники 20 января 2025 года распространили заявление о якобы гибели датского инструктора F-16 во время ракетного удара по Кривому Рогу. Как утверждали российские СМИ, в результате атаки был убит датский летчик Йеппе Хансен, который обучал эксплуатации истребителей F-16. При этом единственным "подтверждением" этого заявления стало сообщение из пустого аккаунта в соцсети X.