Чи літають іноземці на F-16 в Україні: в Повітряних силах дали остаточну відповідь

У Повітряних силах Збройних сил України спростували інформацію про участь іноземних пілотів у захисті повітряного простору на винищувачах F-16 в Україні. Раніше французьке видання повідомило про створення міжнародної ескадрильї, яка захищає небо над Києвом.

Французьке видання Intelligence Online оприлюднило матеріал, у якому йшлося про створення в Україні міжнародної ескадрильї винищувачів F-16, однак начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що така інформація не відповідає дійсності.

"У небі над Києвом ветерани ВПС США підтримують українські винищувачі. Ескадрилья, що складається з українських, американських та нідерландських пілотів, зараз використовує F-16 для захисту повітряного простору Києва. Ці досвідчені ветерани закордонних операцій залучаються, зокрема, до боротьби з російськими крилатими ракетами та безпілотниками", — повідомило видання Intelligence Online.

Юрій Ігнат у своєму дописі в зазначив, що напередодні французьке видання поширило новину про нібито "секретну ескадрилью" F-16, яка складається з українських, американських і нідерландських пілотів та працює для оборони Києва. Ігнат заявив, що така інформація не відповідає дійсності. Він підкреслив, що саме українські льотчики виконують бойові завдання:

"Ага! І очолив ескадрилью — Том Круз. А тим часом українські пілоти на західних літаках вкотре продемонстрували ефективність та професіоналізм у збитті крилатих ракет і дронів противника. Сьогодні вранці більшість крилатих ракет – на їх рахунку!", — додав Юрій Ігнат.

Нагадаємо, що раніше французьке видання Intelligence Online 17 лютого повідомляло про створення в Україні міжнародної ескадрильї винищувачів F-16. У публікації йшлося про те, що до її складу нібито входять українські та західні пілоти.

Раніше ми також інформували, що російські джерела 20 січня 2025 року поширили заяву про нібито загибель данського інструктора F-16 під час ракетного удару по Кривому Рогу. Як стверджували російські ЗМІ, унаслідок атаки був убитий данський льотчик Йєппе Хансен, який навчав експлуатації винищувачів F-16. Водночас єдиним "підтвердженням" цієї заяви стало повідомлення із порожнього акаунта в соцмережі X.