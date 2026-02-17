Сценарии войны в 2026 году: что нужно делать Украине, чтобы выйти из тупика, — аналитик

В 2026 году российско-украинская война распространится на соседние регионы, считает военный аналитик Майкл Кофман из "Центра Карнеги". Впрочем, при этом и не будет настоящих боев на земле, а вместо этого будут атаковать цели в новых доменах — в воздухе и воде. В частности, Украина и Россия увеличат взаимные удары по кораблям и по другим объектам инфраструктуры, а россияне будут угрожать воздушному пространству НАТО. Какие сценарии войны возможны в 2-26 году и что делать Украине, чтобы получить преимущество?

Киев показал, что может атаковать российские нефтяные танкеры в Черном море, а также в других акваториях, тем временем Москва "проявилась" на территориях стран-членов НАТО, говорится в материале Кофмана на портале Foreign Affairs. По его мнению, такие изменения показывают, что война приобретает "региональный характер", поскольку вышла за пределы линии фронта на территории воюющих стран. Аналитик признал, что Украина действительно имеет проблемы из-за отставания в технологиях и недостатка помощи от партнеров. Однако иногда даже небольшие внезапные изменения могут принести успех, который выведет из тупика. В качестве примера, Кофман вспомнил о блокировании терминалов Starlink для ВС РФ, после чего ослабли возможности россиян.

"Эти кампании, вероятно, будут лишь расширяться, поскольку на поле боя воцарится относительный тупик. Но всегда существует вероятность того, что постепенные переходы станут внезапными", — считает аналитик.

В статье Кофмана сначала описывается четырехлетний ход российско-украинской войны с 2022 по начало 2026 года. Отдельно говорится о 2025 году, когда Украина перенастраивала контакты с новым президентом США Дональдом Трампом и начала получать поддержку преимущественно из Европы. Между тем РФ пыталась манипулировать Вашингтоном, показывая "готовность" к мирным переговорам, параллельно обстреливая украинцев и давя на фронте. Однако в 2026 году, хотя как будто и происходит война на истощение, у Украины могут появиться шансы на улучшение позиций, говорится в статье.

"С ростом своих возможностей дальнобойных ударов и масштабируемой ударной кампанией по российской инфраструктуре экспорта энергоносителей, Украина стремится сделать 2026 год годом, когда российские финансы достигнут критической точки", — написал Кофман.

Война в 2026 году — детали

Сценарий для Украины в 2026 году

Аналитик объяснил, что следовало бы сделать Украине на пятом году войны РФ. По его мнению, прежде всего следует решить проблему с тем, что россияне держат под огневым контролем полосу в 30 км у линии фронта. После этого появятся возможности для "перехода от истощения к более качественным результатам". Кофман перечислил меры, которые могут принять украинцы для улучшения ситуации:

стабилизация линии фронта;

справиться с ударами РФ по критической инфраструктуре;

использовать отечественные дроны и ракеты для нанесения большего вреда РФ.

"Асимметрию [по дальности ударов] необходимо исправить, чтобы украинские операции достигли эффекта и выйти за пределы истощения", — говорится в статье.

Сценарий для РФ в 2026 году

Президент Российской Федерации Владимир Путин хочет не столько территориальных приобретений, а полного уничтожения Украины, признал Кофман. При этом россияне действуют на фоне желания Вашингтона достичь мира к лету 2026 года. Вместе с тем усиливаются удары по украинским тылам в надежде, что страна капитулирует. Обе "ставки" Кремля не сыграли, вместе с тем в новом году экономические проблемы у россиян ухудшатся.

"Ключевым вопросом будет то, что будет более устойчивым: наступление России или оборона Украины. Прошлогодние битвы свидетельствуют о том, что на пятом году войны военные перспективы Москвы существенно не улучшились, тогда как экономическое напряжение растет", — подытожил Кофман.

Отметим, 17 февраля в Женеве начался очередной раунд мирных переговоров в трехстороннем формате между Украиной, США и РФ. Украинскую делегацию возглавил глава офиса президента Кирилл Буданов, а российскую — историк Владимир Мединский.

