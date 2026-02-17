Сценарії війни у 2026 році: що потрібно робити Україні, щоб вийти з глухого кута, — аналітик

У 2026 році російсько-українська війна пошириться на сусідні регіони, вважає воєнний аналітик Майкл Кофман з "Центру Карнегі". Втім, при цьому і не буде справжніх боїв на землі, а натомість атакуватимуть цілі у нових доменах — у повітрі та воді. Зокрема, Україна та Росія збільшать взаємні удари по кораблях та по інших об'єктах інфраструктури, а росіяни загрожуватимуть повітряному простору НАТО. Які сценарії війни можливі у 2-26 році та що робити Україні, щоб здобути перевагу?

Київ показав, що може атакувати російські нафтові танкери у Чорному морі, а також в інших акваторіях, тим часом Москва "проявилась" на територіях країн-членів НАТО, ідеться у матеріалі Кофмана на порталі Foreign Affairs. На його думку, такі зміни показують, що війна набуває "регіонального характеру", оскільки вийшла за межі лінії фронту на території воюючих країн. Аналітик визнав, що Україна справді має проблеми через відставання в технологіях та нестачі допомоги від партнерів. Однак інколи навіть невеликі раптові зміни можуть принести успіх, який виведе з глухого кута. Як приклад, Кофман згадав про блокування терміналів Starlink для ЗС РФ, після чого ослабли можливості росіян.

"Ці кампанії, ймовірно, лише розширюватимуться, оскільки на полі бою запанує відносний глухий кут. Але завжди існує ймовірність того, що поступові переходи стануть раптовими", — вважає аналітик.

У статті Кофмана спершу описується чотирирічний перебіг російсько-української війни з 2022 по початок 2026 року. Окремо ідеться про 2025 рік, коли Україна переналаштовувала контакти з новим президентом США Дональдом Трампом та почала отримувати підтримку переважно з Європи. Тим часом РФ намагалась маніпулювати Вашингтоном, показуючи "готовність" до мирних переговорів, паралельно обстрілюючи українців та тиснучи на фронті. Однак у 2026 році, хоч наче і відбувається війна на виснаження, в України можуть з'явитись шанси на покращення позицій, ідеться у статті.

"Зі зростанням своїх можливостей далекобійних ударів та масштабованою ударною кампанією по російській інфраструктурі експорту енергоносіїв, Україна прагне зробити 2026 рік роком, коли російські фінанси досягнуть критичної точки", — написав Кофман.

Війна у 2026 році — деталі

Сценарій для України у 2026 році

Аналітик пояснив, що варто було б зробити Україні на п'ятому році війни РФ. На його думку, найперше слід розв'язати проблему з тим, що росіяни тримають під вогневим контролем смугу в 30 км біля лінії фронту. Після цього з'являться можливості для "переходу від виснаження до якісніших результатів". Кофман перелічив заходи, яких можуть вжити українці для покращення ситуації:

стабілізація лінії фронту;

впоратись з ударами РФ по критичній інфраструктурі;

використовувати вітчизняні дрони та ракети для завдання більшої шкоди РФ.

"Асиметрію [по дальності ударів] необхідно виправити, щоб українські операції досягли ефекту та вийти за межі виснаження", — ідеться у статті.

Сценарій для РФ у 2026 році

Президент Російської Федерації Володимир Путін хоче не так територіальних здобутків, а повного знищення України, визнав Кофман. При цьому росіяни діють на тлі бажання Вашингтона досягнути миру до літа 2026 року. Разом з тим посилюються удари по українських тилах у надії, що країна капітулює. Обидві "ставки" Кремля не зіграли, разом з тим у новому році економічні проблеми у росіян погіршаться.

"Ключовим питанням буде те, що буде більш стійким: наступ Росії чи оборона України. Торішні битви свідчать про те, що на п'ятому році війни військові перспективи Москви суттєво не покращилися, тоді як економічна напруга зростає", — підсумував Кофман.

Зазначимо, 17 лютого у Женеві почався черговий раунд мирних перемовин у тристоронньому форматі між Україною, США та РФ. Українську делегацію очолив глава офісу президента Кирило Буданов, а російську — історик Володимир Мединський.

