"Даже радикалы не доверяют Путину": Зеленский раскрыл масштаб ежемесячных потерь РФ в Украине

Россия ежемесячно теряет десятки тысяч военных в войне против Украины, однако кремлевская пропаганда все равно пытается показать "успехи" на поле боя. Несмотря на это, по словам президента Украины Владимира Зеленского, даже радикально настроенная часть российского общества не доверяет правительству и президенту РФ.

Как говорится в заметке на странице главы государства в Telegram, Россия ежемесячно теряет от 30 до 35 тысяч военных, погибшими или тяжелоранеными, а на захват одного километра украинской земли они тратят жизни 156 человек. В то же время украинская армия проводит собственные наступательные операции, благодаря чему отвоевывает территории и заставляет врага нести потери.

"Россияне пытались продать своей аудитории "успешные шаги", но не смогли. Даже их аудитория — националистическая, радикализированная часть российского общества — не доверяет правительству и Путину. Потому что они видят, что на поле боя нет успешных шагов", — отметил президент.

Відео дня

Кроме того, в своих публикациях Зеленский затронул тему трехсторонней встречи в Швейцарии, которая, по его мнению, была важной для координации усилий. В частности, эти переговоры проходят по двум трекам — военному и политическому. И именно на военном треке участники обсуждали создание миссии по мониторингу прекращения огня, технические детали и возможности обеих сторон.

Однако в политических вопросах стороны пока не пришли к компромиссу, а без согласования этого направления придать силу военным договоренностям невозможно.

"Сложное обсуждение идет вокруг роли европейцев. Для нас их роль имеет большое значение. Важно, что у нас есть американские партнеры. Но я то и дело подчеркиваю, что, по моему мнению, нам также нужны европейские представители. Итак, на военном треке они ближе к результату — драфту со всеми деталями о том, как осуществлять мониторинг сразу после прекращения огня", — говорится в его заметке.

Зеленский также отметил важность привлечения Украины к любым переговорам по НАТО, а не только России, и подчеркнул, что исторические дискуссии не должны отвлекать от завершения войны. Он отметил, что хорошо знаком с российским менталитетом благодаря собственному опыту пребывания во многих городах страны и общению с местными жителями.

"Мне не нужны все эти исторические разговоры, чтобы завершить эту войну и перейти к дипломатии. Потому что это лишь тактика затягивания времени. Я прочитал не меньше исторических книг, чем Путин. И я многому научился. Я знаю о его стране больше, чем он знает об Украине", — добавил президент.

Несмотря на это, приоритетом для Украины остается безопасность и быстрое завершение войны, а все остальные вопросы являются второстепенными. По его словам, только фокус на конкретных шагах, влияющих на ход конфликта, позволит перейти к дипломатии и достичь результата.

"Но есть вопрос безопасности. Есть большая война против нас. Это наши жизни. Единственное, о чем я хочу говорить с ним, — это то, что, по моему мнению, нам нужно решить это успешно. Я имею в виду быстро завершить эту войну. Именно поэтому я хочу говорить только о таких вещах", — написал Зеленский.

Ранее Фокус писал, что, по словам министра обороны Украины Михаила Федорова, украинские военные ликвидировали 65 тысяч российских оккупантов в течение декабря 2025 — января 2026.

Также издание The New York Times писало, что потери в войне между Украиной и Россией продолжают расти и уже достигают миллионов людей по обе стороны конфликта. По прогнозам авторов материала к весне общее количество раненых, погибших и пропавших без вести может превысить два миллиона.