"Навіть радикали не довіряють Путіну": Зеленський розкрив масштаб щомісячних втрат РФ в Україні

Росія щомісяця втрачає десятки тисяч військових у війні проти України, однак кремлівська пропаганда все одно намагається показати "успіхи" на полі бою. Попри це, за словами президента України Володимира Зеленського, навіть радикально налаштована частина російського суспільства не довіряє уряду та президенту РФ.

Як йдеться в дописі на сторінці глави держави в Telegram, Росія щомісяця втрачає від 30 до 35 тисяч військових, загиблими або тяжкопораненими, а на захоплення одного кілометра української землі вони витрачають життя 156 людей. Водночас українська армія проводить власні наступальні операції, завдяки чому відвойовує території та змушує ворога зазнавати втрат.

"Росіяни намагалися продати своїй аудиторії "успішні кроки", але не змогли. Навіть їхня аудиторія – націоналістична, радикалізована частина російського суспільства – не довіряє уряду і Путіну. Бо вони бачать, що на полі бою немає успішних кроків", — зауважив президент.

Крім того, у своїх публікаціях Зеленський зачепив тему тристоронньої зустрічі у Швейцарії, яка, на його думку, була важливою для координації зусиль. Зокрема, ці переговори проходять двома треками — військовим і політичним. І саме на військовому треку учасники обговорювали створення місії з моніторингу припинення вогню, технічні деталі та можливості обох сторін.

Однак у політичних питаннях сторони наразі не дійшли компромісу, а без узгодження цього напрямку надати силу військовим домовленостям неможливо.

"Складне обговорення йде навколо ролі європейців. Для нас їхня роль має велике значення. Важливо, що в нас є американські партнери. Але я раз у раз підкреслюю, що, на мою думку, нам також потрібні європейські представники. Отже, на військовому треку вони ближчі до результату — драфту з усіма деталями про те, як здійснювати моніторинг одразу після припинення вогню", — йдеться в його дописі.

Зеленський також наголосив на важливості залучення України до будь-яких переговорів щодо НАТО, а не лише Росії, і підкреслив, що історичні дискусії не повинні відволікати від завершення війни. Він зазначив, що добре обізнаний з російським менталітетом завдяки власному досвіду перебування у багатьох містах країни та спілкуванню з місцевими жителями.

"Мені не потрібні всі ці історичні балачки, щоб завершити цю війну й перейти до дипломатії. Тому що це лише тактика затягування часу. Я прочитав не менше історичних книжок, ніж Путін. І я багато чого навчився. Я знаю про його країну більше, ніж він знає про Україну", — додав президент.

Попри це, пріоритетом для України залишається безпека та швидке завершення війни, а всі інші питання є другорядними. За його словами, лише фокус на конкретних кроках, що впливають на хід конфлікту, дозволить перейти до дипломатії та досягти результату.

"Але є питання безпеки. Є велика війна проти нас. Це наші життя. Єдине, про що я хочу говорити з ним, — це те, що, на мою думку, нам потрібно вирішити це успішно. Я маю на увазі швидко завершити цю війну. Саме тому я хочу говорити лише про такі речі", — написав Зеленський.

Раніше Фокус писав, що, за словами міністра оборони України Михайла Федорова, українські військові ліквідували 65 тисяч російських окупантів впродовж грудня 2025 — січня 2026.

Також видання The New York Times писало, що втрати у війні між Україною та Росією продовжують зростати і вже сягають мільйонів людей по обидва боки конфлікту. За прогнозами авторів матеріалу до весни загальна кількість поранених, загиблих і зниклих безвісти може перевищити два мільйони.