Кремль ищет наемников в Африке: 1000 кенийцев воюют против Украины

Более 1000 кенийцев было завербовано для участия в боевых действиях на стороне России в войне в Украине, это в пять раз больше, чем ранее оценивали власти Кении. Рекрутинговые агентства сговорились с недобросовестными государственными чиновниками, а также с сотрудниками посольства РФ, чтобы облегчить набор наемников.

Посольство России в Найроби отрицает причастность Москвы к незаконной вербовке кенийцев для участия в боевых действиях в Украине, хотя и заявило, что иностранные граждане могут добровольно вступать в ее вооруженные силы, сообщает Reuters.

Зачитывая отчет Национальной разведывательной службы Кении законодателям, лидер парламентского большинства Кимани Ичунгва рассказал о сети недобросовестных государственных чиновников. Они, по его словам, вступили в сговор с синдикатами торговли людьми и вербовки кенийцев для участия в войне России в Украине.

"Сейчас более 1000 кенийцев были завербованы и отправлены воевать в российско-украинской войне", — сказал Ичунгва.

Вербовщики ориентировались на бывших солдат и полицейских, а также безработных, обещая им ежемесячную зарплату около $2715 и бонусы до $9309. В ноябре 2025 года Кения заявляла, что более 200 ее граждан воюют на стороне России в Украине. В том же месяце Украина заявила, что около 1400 граждан из трех десятков африканских стран воюют на стороне РФ на ее территории, причем некоторые из них были завербованы обманом. По состоянию на февраль 2026 года на украинской передовой находилось 89 кенийцев, 39 были госпитализированы, а 28 пропали без вести, говорится в новом отчете.

Отмечается, что те, кто был завербован, сначала выехали из Кении по туристическим визам и поехали в Россию через Турцию или Объединенные Арабские Эмираты. После того, как Кения усилила наблюдение в аэропорту Найроби, новобранцы начали путешествовать через Уганду, Южную Африку и Демократическую Республику Конго.

Сообщения о том, что африканских мужчин заманивают в Россию обещаниями работы охранниками, и они оказываются на передовой Украины, участились в последние месяцы.

Напомним, что четверо граждан Южной Африки, которых обманом привлекли к участию в войне в Украине на стороне России, были возвращены домой. Власти страны заявили о намерении выяснить обстоятельства, при которых ее граждане оказались среди наемников. Мужчины прибыли в международный аэропорт Йоханнесбурга рейсом из Дубая. К их вербовке была причастна дочь бывшего президента ЮАР Джейкоба Зумы.

Ранее мы также информировали, что РПЦ активно расширяет свое присутствие в Африке. Она открыла приходы более чем в 30 странах континента. Параллельно Москва создает культурные и языковые центры, а также предлагает африканским студентам стипендии для обучения в российских университетах. Кроме того, медиаресурсы в Африке используются для распространения месседжей российского государства.