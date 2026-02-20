Кремль шукає найманців в Африці: 1000 кенійців воюють проти України

Понад 1000 кенійців було завербовано для участі в бойових діях на боці Росії у війні в Україні, Це вп'ятеро більше, ніж раніше оцінювала влада Кенії. Рекрутингові агентства змовилися з недобросовісними державними чиновниками, а також зі співробітниками посольства РФ, щоб полегшити набір найманців.

Посольство Росії в Найробі заперечило причетність Москви до незаконного вербування кенійців для участі в бойових діях в Україні, хоча й заявило, що іноземні громадяни можуть добровільно вступати до її збройних сил, повідомляє Reuters.

Зачитуючи звіт Національної розвідувальної служби Кенії законодавцям, лідер парламентської більшості Кімані Ічунгва розповів про мережу недобросовісних державних чиновників. Вони, за його словами, вступили в змову з синдикатами торгівлі людьми та вербування кенійців для участі у війні Росії в Україні.

"Наразі понад 1000 кенійців було завербовано та відправлено воювати у російсько-українській війні", – сказав Ічунгва.

Вербувальники орієнтувалися на колишніх солдатів та поліцейських, а також безробітних, обіцяючи їм щомісячну зарплату близько $2715 та бонуси до $9309. У листопаді 2025 року Кенія заявляла, що понад 200 її громадян воюють на боці Росії в Україні. Того ж місяця Україна заявила, що близько 1400 громадян з трьох десятків африканських країн воюють на боці РФ на її території, причому деяких з них було завербовано обманом. Станом на лютий 2026 року на українській передовій перебувало 89 кенійців, 39 було госпіталізовано, а 28 зникли безвісти, йдеться у новому звіті.

Зазначається, що ті, хто був завербований, спочатку виїхали з Кенії за туристичними візами та поїхали до Росії через Туреччину або Об'єднані Арабські Емірати. Після того, як Кенія посилила спостереження в аеропорту Найробі, новобранці почали подорожувати через Уганду, Південну Африку та Демократичну Республіку Конго.

Повідомлення про те, що африканських чоловіків заманюють до Росії обіцянками роботи охоронцями, і вони опиняються на передовій України, почастішали в останні місяці.

Нагадаємо, що четверо громадян Південної Африки, яких обманом залучили до участі у війні в Україні на боці Росії, були повернуті додому. Влада країни заявила про намір з’ясувати обставини, за яких її громадяни опинилися серед найманців. Чоловіки прибули до міжнародного аеропорту Йоганнесбурга рейсом із Дубая. До їхнього вербування була причетна донька колишнього президента ПАР Джейкоба Зуми.

Раніше ми також інформували, що РПЦ активно розширює свою присутність в Африці. Вона відкрила парафії більш ніж у 30 країнах континенту. Паралельно Москва створює культурні та мовні центри, а також пропонує африканським студентам стипендії для навчання в російських університетах. Крім того, медіаресурси в Африці використовуються для поширення меседжів російської держави.