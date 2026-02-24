Россияне восемь раз ударили по Запорожью: разрушили жилой дом, есть пострадавшие (видео)

В ночь на 24 февраля российские войска нанесли восемь ударов по Запорожью в течение одной атаки, в результате чего пострадали три человека, среди которых — ребенок.

Также поврежден многоквартирный жилой дом, сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

"Три человека, в том числе ребенок, ранены, взрывной волной и обломками поврежден многоквартирный дом. Такие предварительные последствия атаки вражеских беспилотников на Запорожье", — написал Федоров.

Он уточнил, что оккупанты нанесли по Запорожью восемь ударов.

"Один из них — по инфраструктуре города. Произошло возгорание", — отметил Федоров.

Впоследствии он также обнародовал видео с последствиями российского удара по Запорожью.

На момент публикации материала окончательное количество пострадавших и масштабы нанесенного ущерба выяснялись, однако, по словам Федорова, россияне повредили многоэтажки, нежилые здания и объекты инфраструктуры.

