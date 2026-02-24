Россияне восемь раз ударили по Запорожью: разрушили жилой дом, есть пострадавшие (видео)
В ночь на 24 февраля российские войска нанесли восемь ударов по Запорожью в течение одной атаки, в результате чего пострадали три человека, среди которых — ребенок.
Также поврежден многоквартирный жилой дом, сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
"Три человека, в том числе ребенок, ранены, взрывной волной и обломками поврежден многоквартирный дом. Такие предварительные последствия атаки вражеских беспилотников на Запорожье", — написал Федоров.
Он уточнил, что оккупанты нанесли по Запорожью восемь ударов.
"Один из них — по инфраструктуре города. Произошло возгорание", — отметил Федоров.
Впоследствии он также обнародовал видео с последствиями российского удара по Запорожью.
На момент публикации материала окончательное количество пострадавших и масштабы нанесенного ущерба выяснялись, однако, по словам Федорова, россияне повредили многоэтажки, нежилые здания и объекты инфраструктуры.
Напомним, 23 февраля в Николаеве произошел взрыв на неработающей АЗС.
Фокус также писал о том, как россияне атаковали дроном волонтера Дениса Христова на Харьковщине.