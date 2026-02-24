Росіяни вісім разів вдарили по Запоріжжю: зруйнували житловий будинок, є постраждалі (відео)

У ніч на 24 лютого російські війська завдали вісім ударів по Запоріжжю протягом однієї атаки, внаслідок чого постраждали троє осіб, серед яких — дитина.

Також пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Три людини, в тому числі дитина, поранені, вибуховою хвилею та уламками пошкоджений багатоквартирний будинок. Такі попередні наслідки атаки ворожих безпілотників на Запоріжжя", — написав Федоров.

Він уточнив, що окупанти завдали по Запоріжжю вісім ударів.

"Один із них — по інфраструктурі міста. Сталося займання", — зазначив Федоров.

Згодом він також оприлюнив відео з наслдіками російського удару по Запоріжжю.

На момент публікації матеріалу остаточна кількість постраждалих та масштаби завданих збитків з'ясовувались, проте, за словами Федорова, росіяни пошкодили багатоповерхівки, нежитлові будівлі та об'єкти інфраструктури.

Нагадаємо, 23 лютого у Миколаєві стався вибух на непрацюючій АЗС.

Фокус також писав про те, як росіяни атакували дроном волонтера Дениса Христова на Харківщині.