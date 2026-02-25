Зеленский присвоил очередное звание командиру "Азова" Денису "Редису" Прокопенко

Президент Владимир Зеленский подписал ряд указов о присвоении новых воинских званий. В частности звание бригадного генерала было присвоено командиру 1-го корпуса Нацгвардии "Азов" Денису "Редису" Прокопенко.

До этого Прокопенко имел звание полковника. Указ "№195/2026" был опубликован на сайте Офиса президента.

Зеленский присвоил еще ряд очередных воинских званий

Президент также подписал указы о ряде других воинских званий. В частности, новые звания были присвоены:

Командующему Национальной гвардии Украины Александру Пивненко присвоили звание генерал-майора;

Первому заместителю начальника Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины Сергею Дуке присвоили звание генерал-майора;

Заместителю Председателя Службы безопасности Украины Ярославу Мережко присвоили звание бригадного генерала;

Заместителю Председателя Службы безопасности Украины Ивану Рудницкому присвоили звание бригадного генерала.

Напомним, что в апреле 2025 года Нацгвардия создала два корпуса, которые возглавили командир 12-й бригады специального назначения "Азов" полковник Денис Прокопенко (Редис) и командир 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия" полковник Игорь Оболенский (Корнет).

Раншие Денис Прокопенко назвал главной задачей украинцев на 2026 год — выстоять и не поддаться отчаянию. Он также отметил, что задачей украинского общества сейчас является еще большая, еще более активная, всеобъемлющая поддержка фронта.

Ранее Фокус рассказывал о том, кто такой Денис "Редис" Прокопенко. В частности, в 2022 году именно он командовал обороной Мариуполя. Там он попал в российский плен. Но, вернувшись в Украину, "Редис" снова приступил к выполнению воинского долга.