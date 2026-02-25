Підтримайте нас RU
Зеленський присвоїв чергове звання командиру "Азову" Денису "Редісу" Прокопенку

Деніс Прокопенко та Ігор Клименко

Президент Володимир Зеленський підписав низку указів щодо присвоєння нових військових звань. Зокрема звання бригадного генерала було присвоєно командиру 1-го корпусу Нацгвардії "Азов" Денису "Редісу" Прокопенку.

До цього Прокопенко мав звання полковника. Указ "№195/2026" було опубліковано на сайті Офісу президента.

Зеленський присвоїв ще низку чергових військових звань

Президент також підписав укази про низку інших військових звань. Зокрема, нові звання були присвоєні:

  • Командувачу Національної гвардії України Олександру Півненку присвоїли звання генерал-майора;
  • Першому заступнику начальника Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України Сергію Дуці присвоїли звання генерал-майора;
  • Заступнику Голови Служби безпеки України Ярославу Мережку присвоїли звання бригадного генерала;
  • Заступнику Голови Служби безпеки України Івану Рудницькому присвоїли звання бригадного генерала.
Нагадаємо, що в квітні 2025 року Нацгвардія створила два корпуси, які очолили командир 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" полковник Денис Прокопенко (Редіс) та командир 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія" полковник Ігор Оболєнський (Корнет).

Раншіе Денис Прокопенко назвав головним завданням українців на 2026 рік — вистояти та не піддатися відчаю. Він також наголосив, що завданням українського суспільства наразі є ще більша, ще активніша, всеосяжна підтримка фронту.

Раніше Фокус розповідав про те, хто такий Денис "Редіс" Прокопенко. Зокрема, в 2022 році саме він командував обороною Маріуполя. Там він потрапив до російського полону. Але, повернувшись в Україну, "Редіс" знову приступив до виконання військового обов'язку.