Зеленський присвоїв чергове звання командиру "Азову" Денису "Редісу" Прокопенку

Президент Володимир Зеленський підписав низку указів щодо присвоєння нових військових звань. Зокрема звання бригадного генерала було присвоєно командиру 1-го корпусу Нацгвардії "Азов" Денису "Редісу" Прокопенку.

До цього Прокопенко мав звання полковника. Указ "№195/2026" було опубліковано на сайті Офісу президента.

Зеленський присвоїв ще низку чергових військових звань

Президент також підписав укази про низку інших військових звань. Зокрема, нові звання були присвоєні:

Командувачу Національної гвардії України Олександру Півненку присвоїли звання генерал-майора;

Першому заступнику начальника Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України Сергію Дуці присвоїли звання генерал-майора;

Заступнику Голови Служби безпеки України Ярославу Мережку присвоїли звання бригадного генерала;

Заступнику Голови Служби безпеки України Івану Рудницькому присвоїли звання бригадного генерала.

Нагадаємо, що в квітні 2025 року Нацгвардія створила два корпуси, які очолили командир 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" полковник Денис Прокопенко (Редіс) та командир 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія" полковник Ігор Оболєнський (Корнет).

Раншіе Денис Прокопенко назвав головним завданням українців на 2026 рік — вистояти та не піддатися відчаю. Він також наголосив, що завданням українського суспільства наразі є ще більша, ще активніша, всеосяжна підтримка фронту.

Раніше Фокус розповідав про те, хто такий Денис "Редіс" Прокопенко. Зокрема, в 2022 році саме він командував обороною Маріуполя. Там він потрапив до російського полону. Але, повернувшись в Україну, "Редіс" знову приступив до виконання військового обов'язку.