Россия вернула в Украину 1000 тел: Кремль утверждает, что это бойцы Сил обороны (фото)

1000 тел, предположительно, погибших украинских защитников передала российская сторона в рамках репатриационных мероприятий. Россия, в свою очередь, якобы получила только 35 тел своих военных.

Тела и останки, возвращенные в Украину, будут изучены следователями правоохранительных органов совместно с представителями экспертных учреждений для их идентификации, после чего их передадут родственникам для погребения, сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

В штабе выразили благодарность МККК за помощь и поддержку репатриационных мероприятий, а также личная благодарность прозвучала в адрес личного составу Объединенного центра обеспечения мероприятий ЦВД ВСУ, который осуществляет перевозку репатриированных погибших в определенные государственные специализированные учреждения, организует передачу тел павших представителям правоохранительных органов в системе МВД и судебно-медицинской экспертизы в системе Минздрава.

Ранее помощник президента России, бывший министр культуры, а также представитель переговорной группы от РФ по мирному урегулированию Владимир Мединский информировал, что Украине было передано 1000 тел, а Россия забрала 35.

Последний раз Россия возвращала в Украину 1000 тел, как утверждалось, украинских защитников, 29 января этого года.

Напомним, в феврале в Украине разгорелся скандал после того, как из плена вернулся боец, которого ранее признали погибшим, а его семья получила соответствующие выплаты. Позже в СМИ появилась информация о том, что от родственников Назара Далецкого потребовали вернуть государству 15 млн грн.

Однако омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что государство не имеет четкого механизма для решения подобных ситуаций. Он также отмечал, что речь о непосредственном возвращении денег "здесь и сейчас" не идет.

Специалисты изучают все детали, чтобы найти правовой механизм, который защитит права военнослужащего и его семьи в этой сложной ситуации.

Лубинец сообщил, что случай с Назаром Далецким должен стать основой для разработки справедливых и понятных процедур, которые будут защищать права защитников и их семей, а не создавать дополнительную травму.

Напомним, названо количество украинцев, которые числятся пропавшими без вести.