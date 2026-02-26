Росія повернула в Україну 1000 тіл: Кремль стверджує, що це бійці Сил оборони (фото)

1000 тіл, імовірно, загиблих українських захисників передала російська сторона в рамках репатріаційних заходів. Росія, своєю чергою, нібито отримала тільки 35 тіл своїх військових.

Тіла й останки, повернуті в Україну, вивчатимуть слідчі правоохоронних органів спільно з представниками експертних установ для їхньої ідентифікації, після чого їх передадуть родичам для поховання, повідомляє Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими.

У штабі висловили подяку МКЧХ за допомогу та підтримку репатріаційних заходів, а також особиста подяка пролунала на адресу особового складу Об'єднаного центру забезпечення заходів ЦВС ЗСУ, який здійснює перевезення репатрійованих загиблих до певних державних спеціалізованих закладів, організовує передання тіл полеглих представникам правоохоронних органів у системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ.

Відео дня

Раніше помічник президента Росії, колишній міністр культури, а також представник переговорної групи від РФ з мирного врегулювання Володимир Мединський інформував, що Україні було передано 1000 тіл, а Росія забрала 35.

Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Востаннє Росія повертала в Україну 1000 тіл, як стверджувалося, українських захисників, 29 січня цього року.

Нагадаємо, у лютому в Україні розгорівся скандал після того, як із полону повернувся боєць, якого раніше визнали загиблим, а його сім'я отримала відповідні виплати. Пізніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що від родичів Назара Далецького зажадали повернути державі 15 млн грн.

Однак омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що держава не має чіткого механізму для вирішення подібних ситуацій. Він також зазначав, що про безпосереднє повернення грошей "тут і зараз" не йдеться.

Фахівці вивчають усі деталі, щоб знайти правовий механізм, який захистить права військовослужбовця та його сім'ї в цій складній ситуації.

Лубінець повідомив, що випадок із Назаром Далецьким має стати підґрунтям для розроблення справедливих і зрозумілих процедур, що захищатимуть права захисників та їхніх родин, а не створюватимуть додаткову травму.

Нагадаємо, названо кількість українців, які вважаються зниклими безвісти.