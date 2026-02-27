По энергетике Белгорода ударили ракетами: местные сидят без света, тепла и воды (видео)

К вечеру 26 февраля российский Белгород подвергся массированной ракетной атаке, в результате которой в городе начались проблемы со светом, теплом и водой.

Серьезные повреждения получили объекты критической инфраструктуры города, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Город Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ", — написал Гладков.

Он уточнил, что, по предварительной информации, пострадавших нет.

"Нанесены серьезные повреждения объектам энергетической инфраструктуры. В результате зафиксированы перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла. Более точный масштаб повреждений сможем оценить в светлое время суток", — отметил Гладков.

В то же время российское издание Astra обнародовало видео из Белгорода, на котором зафиксированы моменты прилетов ракет, а также блэкаут в городе.

Відео дня

Кроме того, местный телеграм-канал "Пепел-Белгород" пишет, что во время ракетного удара под обстрел попала Белгородская ТЭЦ.

На момент публикации материала украинская сторона не комментировала ракетную атаку по Белгороду.

Напомним, 23 февраля Белгород после ударов HIMARS охватила темнота, а в самом городе также были проблемы с водой и теплом.

В ночь на 21 февраля в Самарской области РФ дроны атаковали газоперерабатывающий завод, в результате чего на месте поднялся масштабный пожар.