По енергетиці Бєлгорода вдарили ракетами: місцеві сидять без світла, тепла та води (відео)
Надвечір 26 лютого російський Бєлгород зазнав масованої ракетної атаки, внаслідок якої у місті почались проблеми зі світлом, теплом та водою.
Серйозних ушкоджень зазнали об'єкти критичної інфраструктури міста, повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.
"Місто Бєлгород і Бєлгородський округ зазнали масованого ракетного обстрілу з боку ЗСУ", — написав Гладков.
Він уточнив, що, за попередньою інформацією, постраждалих немає.
"Завдано серйозних пошкоджень об'єктам енергетичної інфраструктури. В результаті зафіксовано перебої з подачею електроенергії, водопостачання та тепла. Більш точний масштаб пошкоджень зможемо оцінити в світлий час доби", — зазначив Гладков.
Водночас російське видання Astra оприлюднило відео з Бєлгорода, на якому зафіксовані моменти прильотів ракет, а також блекаут у місті.
Крім того, місцевий телеграм-канал "Пепел-Белгород" пише, що під час ракетного удару під обстріл потрапила Бєлгородська ТЕЦ.
На момент публікації матеріалу українська сторона не коментувала ракетної атаки по Бєлгороду.
Нагадаємо, 23 лютого Бєлгород після ударів HIMARS охопила темрява, а у самому місті також були проблеми з водою та теплом.
У ніч на 21 лютого у Самарській області РФ дрони атакували газопереробний завод, внаслідок чого на місці здійнялася масштабна пожежа.