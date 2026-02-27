По енергетиці Бєлгорода вдарили ракетами: місцеві сидять без світла, тепла та води (відео)

Надвечір 26 лютого російський Бєлгород зазнав масованої ракетної атаки, внаслідок якої у місті почались проблеми зі світлом, теплом та водою.

Серйозних ушкоджень зазнали об'єкти критичної інфраструктури міста, повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

"Місто Бєлгород і Бєлгородський округ зазнали масованого ракетного обстрілу з боку ЗСУ", — написав Гладков.

Він уточнив, що, за попередньою інформацією, постраждалих немає.

"Завдано серйозних пошкоджень об'єктам енергетичної інфраструктури. В результаті зафіксовано перебої з подачею електроенергії, водопостачання та тепла. Більш точний масштаб пошкоджень зможемо оцінити в світлий час доби", — зазначив Гладков.

Водночас російське видання Astra оприлюднило відео з Бєлгорода, на якому зафіксовані моменти прильотів ракет, а також блекаут у місті.

Відео дня

Крім того, місцевий телеграм-канал "Пепел-Белгород" пише, що під час ракетного удару під обстріл потрапила Бєлгородська ТЕЦ.

На момент публікації матеріалу українська сторона не коментувала ракетної атаки по Бєлгороду.

Нагадаємо, 23 лютого Бєлгород після ударів HIMARS охопила темрява, а у самому місті також були проблеми з водою та теплом.

У ніч на 21 лютого у Самарській області РФ дрони атакували газопереробний завод, внаслідок чого на місці здійнялася масштабна пожежа.