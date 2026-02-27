В Сумах ВС РФ попали по гостинице, начался пожар: произошел двойной удар, — ОВА (фото)

Дроны Вооруженных сил Российской Федерации дважды подряд ударили по отелю в центре Сум, сообщила военная администрация. Под удар сначала попали гражданские жители отеля, а затем — спасатели, которые прибыли на вызов. Какие последствия российской атаки на гражданский объект?

Удар по гостинице в Сумах россияне нанесли рано утром 27 февраля, говорится в заметке главы Сумской ОГА Олег Григоров в Telegram-канале. На фото с места событий показали горящее здание и пожарных, которые пытаются справиться с огнем. В результате попадания российского дрона загорелась крыша и верхние этажи. На земле вокруг пострадавшего здания — обломки стекла и стройматериалов, которые разлетелись из-за взрыва ударного БпЛА РФ.

Григоров сообщил о коварном двойном ударе ВС РФ и уточнил, что люди не пострадали. По его словам, жителей отеля вовремя эвакуировали в безопасное место. Кроме того, среди спасателей также никто не ранен.

"Сегодня рано утром россияне ударным БпЛА попали в здание в центре Сум. После первого попадания враг коварно нанес повторный удар — когда на месте уже работали спасатели", — заявил глава ОГА.

На серии фото из центра Сум — кадры поврежденного здания, у которого взрывная волна снесла часть стены. Другие фото — кадры работы пожарных и отель, в котором продолжает гореть свет даже после прилета.

Обстрел Сум — пожарные тушат горящий отель после удара РФ 27 февраля Фото: Сумская ОВА/ Telegram

Обстрел Сум — горящая крыша отеля после удара РФ 27 февраля Фото: Сумская ОВА/ Telegram

Обстрел Сум — детали

Около 8 часов Сумская ОВА опубликовала итоговый суточный отчет о российских ударах, при этом не уточняются детали относительно воздушной атаки "Шахедов". Военная администрация сообщила, что россияне применили различные средства поражения — от дронов различных типов до КАБов и артиллерии. Пострадало 28 населенных пунктов, больше всего — в Сумской и Шосткинской громадах.

Между тем в канале ГСЧС появились кадры ликвидации пожара в гостинице в Сумах после прилета дрона ВС РФ. Выяснилось, что в отеле как раз находилось 50 граждан, и их эвакуировали. Также отмечается, что в результате следующего удара спасатели не пострадали. На видео зафиксировали работу пожарных, которые тушат угол здания и обломки на земле, затем — осматривают коридоры и определяют ситуацию на крыше.

Воздушные силы ВСУ в 8:30 сообщили об итогах ночной атаки дронов ВС РФ в ночь на 27 февраля. Согласно данным командования, россияне запустили 187 БпЛА различных типов, из которых 120 составляли ударные "Шахеды". Результаты работы ПВО — "минус" 165 беспилотников и попадание 20 БпЛА в 14 локациях. Информация об угрозе для Сум появилась в канале Воздушных сил около 21 ч 26 февраля. Командование опубликовало предупреждение о налете ударных БпЛА и пуске КАБов.

Отметим, накануне, 26 февраля, ВС РФ вновь провели ракетно-дроновую атаку на Украину и под удар попала Полтавская область. Согласно данным ОВА, произошло попадание в промышленное предприятие: раненых не было.

Напоминаем, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о деталях российского обстрела 26 февраля и сообщил, какие инфраструктурные объекты пострадали и в каких областях.