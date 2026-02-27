У Сумах ЗС РФ влучили по готелю, почалась пожежа: відбувся подвійний удар, — ОВА (фото)

Дрони Збройних сил Російської Федерації двічі поспіль вдарили по готелю в центрі Сум, повідомила військова адміністрація. Під удар спершу потрапили цивільні мешканці готелю, а потім — рятувальники, які прибули на виклик. Які наслідки російської атаки на цивільний об'єкт?

Удар по готелю в Сумах росіяни завдали рано вранці 27 лютого, ідеться у дописі глави Сумської ОВА Олег Григоров у Telegram-каналі. На фото з місця подій показали палаючу будівлю та пожежників, які намагаються впоратись з вогнем. Внаслідок влучання російського дрона загорівся дах та горішні поверхи. На землі навколо постраждалої будівлі — уламки скла та будматеріалів, які розлетілись через вибух ударного БпЛА РФ.

Григоров повідомив про підступний подвійний удар ЗС РФ та уточнив, що люди не постраждали. З його слів, жителів готелю вчасно евакуювали у безпечне місце. Крім того, серед рятувальників також ніхто не поранений.

"Сьогодні рано вранці росіяни ударним БпЛА поцілили у будівлю в центрі Сум. Після першого влучання ворог підступно завдав повторного удару – коли на місці вже працювали рятувальники", — заявив глава ОВА.

На серії фото з центру Сум — кадри пошкодженої будівлі, у якої вибухова хвиля знесла частину стіни. Інші фото — кадри роботи пожежників та готель, в якому продовжує горіти світло навіть після прильоту.

Обстріл Сум — пожежники гасять палаючий готель після удару РФ 27 лютого Фото: Сумська ОВА/ Telegram

Обстріл Сум — палаючий дах готелю після удару РФ 27 лютого Фото: Сумська ОВА/ Telegram

Обстріл Сум — деталі

Близько 8 год Сумська ОВА опублікувала підсумковий добовий звіт про російські удари, при цьому не уточнюються деталі щодо повітряної атаки "Шахедів". Військова адміністрація повідомила, що росіяни застосували різноманітні засоби ураження — від дронів різних типів до КАБів та артилерії. Постраждало 28 населених пунктів, найбільше — у Сумській та Шосткинській громадах.

Тим часом у каналі ДСНС з'явились кадри ліквідації пожежі в готелі в Сумах після прильоту дрона ЗС РФ. З'ясувалось, що в готелі саме перебувало 50 громадян, і їх евакуювали. Також наголошується, що внаслідок наступного удару рятувальники не постраждали. На відео зафіксували роботу пожежників, які гасять ріг будівлі та уламки на землі, потім — оглядають коридори та визначають ситуацію на даху.

Повітряні сили ЗСУ о 8:30 повідомили про підсумки нічної атаки дронів ЗС РФ в ніч на 27 лютого. Згідно з даними командування, росіяни запустили 187 БпЛА різних типів, з яких 120 становили ударні "Шахеди". Результати роботи ППО — "мінус" 165 безпілотників та влучання 20 БпЛА у 14 локаціях. Інформація про загрозу для Сум з'явилась у каналі Повітряних сил близько 21 год 26 лютого. Командування опублікувало попередження про наліт ударних БпЛА та пуск КАБів.

Зазначимо, напередодні, 26 лютого, ЗС РФ знов провели ракетно-дронову атаку на Україну і під удар потрапила Полтавська область. Згідно з даними ОВА, сталось влучання у промислове підприємство: поранених не було.

Нагадуємо, президент України Володимир Зеленський розповів про деталі російського обстрілу 26 лютого та повідомив, які інфраструктурні об'єкти постраждали і в яких областях.