Карма в действии: россияне жалуются на атаку российских дронов "Герань-2" в ОАЭ (фото)

Россияне, проживающие в ОАЭ, обнаружили обломки ударного дрона, запущенного Ираном. Однако остатки беспилотника имели российскую маркировку "Герань-2", под которыми их производят в РФ.

Граждане РФ обнаружили остатки сбитого ударного БПЛА вблизи порта Джебель-Али в Дубае. Об этом говорится в одном из пабликов российской диаспоры в Telegram.

Соответствующие фото и видео выложил один из россиян в паблике "Русские в ОАЭ". На кадрах видно, что остатки ударного дрона имеет российское название "Герань-2". Также на остатках хвостового стабилизатора заметна маркировка КБ 1070, что говорит о производстве этого БПЛА на территории РФ.

"Это получается, был шанс от своего же дрона забараниться? Прикол, конечно", — написал один из юзеров.

Остатки российского дрона обнаружили в ОАЭ Фото: Telegram

Сейчас в упомянутом паблике нет соответствующего сообщения о находке. Вероятно, сообщение с доказательствами присутствия дронов российского производства у военных Ирана было удалено администраторами канала.

Відео дня

Ранее Фокус сообщал об атаке дронов на порт Фуджейра в ОАЭ. В порту вспыхнул пожар, а на кадрах, опубликованных в сети, видно большое облако дыма, поднимающееся из резервуарного парка

Впоследствии стало известно, что Иран атаковал дронами консульство США в ОАЭ. Ранее был закрыт ряд посольств, а американцам рекомендовали покинуть страны Персидского залива из-за атак США на Иран.