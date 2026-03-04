Карма в дії: росіяни скаржаться на атаку російських дронів "Герань-2" в ОАЕ (фото)

Росіяни, що проживаються в ОАЕ, виявили уламки ударного дрона, запущеного Іраном. Однак рештки безпілотника мали російське маркування "Герань-2", під якими їх виробляють в РФ.

Громадяни РФ виявили залишки збитого ударного БПЛА поблизу порту Джебель-Алі в Дубаї. Про це йдеться в одному з пабліків російського діаспори в Telegram.

Відповідні фото та відео виклав один з росіян у пабліку "Русские в ОАЭ". На кадрах видно, що рештки ударного дрона має російську назву "Герань-2". Також на залишках хвостового стабілізатора помітне маркування КБ 1070, що говорить про виробництво цього БПЛА на території РФ.

"Це виходить, був шанс від свого ж дрона забаранитися? Прикол, звичайно", — написав один з юзерів.

Рештки російського дрона виявили в ОАЕ Фото: Telegram

Наразі у згаданому пабліку немає відповідного допису про знахідку. Ймовірно, повідомлення з доказами присутності дронів російського виробництва у військових Ірану було видалено адміністраторами каналу.

Раніше Фокус повідомляв про атаку дронів на порт Фуджейра в ОАЕ. У порту спалахнула пожежа, а на кадрах, опублікованих у мережі, видно велику хмару диму, що піднімається з резервуарного парку

Згодом стало відомо, що Іран атакував дронами консульство США в ОАЕ. Раніше було закрито низку посольств, а американцям рекомендували покинути країни Перської затоки через атаки США на Іран.