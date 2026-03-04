Сформировали МВГ: в Беларуси начали сбивать российские дроны-камикадзе (видео)

Белорусские войска сформировали мобильные огневые группы (МОГ) для противодействия российским дронам-камикадзе, которые выходят из-под контроля и летят в Беларусь вместо Украины.

На это обратил внимание Telegram-канал "Флагшток", опубликовав видео, снятое 26 февраля в Гомельской области. Интересно, что авторы канала подчеркнули, что сначала видео появилось на провластном белорусском канале, а значит его публикация была санкционирована в Минске.

На видео четко зафиксирован перехват российского беспилотника типа "Гербера" мобильной огневой группой. Белорусские военные открывали огонь по цели из пулеметного или зенитно-пушечного вооружения.

По информации проекта, над Гомелем на малой высоте пролетели по меньшей мере пять российских беспилотников типа Shahed. Один из них был сбит — дрон упал вблизи села Рандовка.

Відео дня

Неуправляемые российские БпЛА уже стали типичной угрозой для Беларуси, регулярно вызывая опасные инциденты, требующие реагирования со стороны армии.

В частности, в сентябре 2024 года из-за появления таких дронов в воздухе поднимали истребители, напоминает Militarnyi.

Своеобразный антирекорд был зафиксирован в июле 2025 года: в течение одного месяца в воздушном пространстве Беларуси было сбито не менее 26 российских дронов-камикадзе.

Всего за этот период зафиксировали около сотни таких аппаратов — это самый высокий показатель за все время наблюдений.

Известно, что во второй половине 2025 года Россия развернула на территории Беларуси систему ретрансляторов для управления беспилотниками, которые атакуют северные регионы Украины.

Под потенциальной угрозой ударов с использованием таких БпЛА находятся области от Киевщины до Волыни.

Российские дроны пытаются обходить украинские системы противовоздушной обороны, используя воздушное пространство Беларуси как транзитный маршрут.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Александра Лукашенко из-за его поддержки России в войне против Украины. Глава государства отметил, что действия белорусского руководства способствуют ударам по украинским городам.

А в конце февраля Украина успешно разрушила современную систему связи, которую Россия использовала для управления беспилотниками "Шахед" с территории Беларуси. Советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов, пояснил, что речь идет о Mesh-сети, которая позволяла дронам поддерживать непрерывную связь между собой, даже если часть аппаратов уничтожали.