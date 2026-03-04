Сформували МВГ: у Білорусі почали збивати російські дрони-камікадзе (відео)

Білоруські війська сформували мобільні вогневі групи (МВГ) для протидії російським дронам-камікадзе, які виходять з-під контролю та летять у Білорусь замість України.

На це звернув увагу Telegram-канал "Флагшток", опублікувавши відео, зняте 26 лютого в Гомельській області. Цікаво, що автори каналу підкреслили, що спочатку відео з'явилось на провладному білоруському каналі, а отже його публікація була санкціонована у Мінську.

На відео чітко зафіксовано перехоплення російського безпілотника типу "Гербера" мобільною вогневою групою. Білоруські військові відкривали вогонь по цілі з кулеметного або зенітно-гарматного озброєння.

За інформацією проєкту, над Гомелем на малій висоті пролетіли щонайменше п’ять російських безпілотників типу Shahed. Один із них було збито — дрон упав поблизу села Рандовка.

Некеровані російські БпЛА вже стали типовою загрозою для Білорусі, регулярно спричиняючи небезпечні інциденти, що потребують реагування з боку армії.

Зокрема, у вересні 2024 року через появу таких дронів у повітрі підіймали винищувачі, нагадує Militarnyi.

Своєрідний антирекорд було зафіксовано у липні 2025 року: протягом одного місяця в повітряному просторі Білорусі було збито щонайменше 26 російських дронів-камікадзе.

Загалом за цей період зафіксували близько сотні таких апаратів — це найвищий показник за весь час спостережень.

Відомо, що у другій половині 2025 року Росія розгорнула на території Білорусі систему ретрансляторів для управління безпілотниками, які атакують північні регіони України.

Під потенційною загрозою ударів із використанням таких БпЛА перебувають області від Київщини до Волині.

Російські дрони намагаються обходити українські системи протиповітряної оборони, використовуючи повітряний простір Білорусі як транзитний маршрут.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти Олександра Лукашенка через його підтримку Росії у війні проти України. Глава держави зазначив, що дії білоруського керівництва сприяють ударам по українських містах.

А наприкінці лютого Україна успішно зруйнувала сучасну систему зв'язку, яку Росія використовувала для керування безпілотниками "Шахед" із території Білорусі. Радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов, пояснив, що мова йде про Mesh-мережу, яка дозволяла дронам підтримувати безперервний зв’язок між собою, навіть якщо частину апаратів знищували.