Беспилотники атаковали Краснодарский край: пылает важный узловой объект в нефтяной промышленности РФ (видео)

Вечером 7 марта беспилотники массированно атаковали Краснодарский край России, где после серии взрывов загорелась линейная производственно-диспетчерская станция (ЛПДС) "Армавир". На месте поднялся масштабный пожар.

Станция является одним из звеньев энергетической цепи, поэтому ее повреждение может повлиять не только на отдельный объект, но и на всю систему транспортировки нефтепродуктов на этом участке. Об этом пишет OSINT-канал "КиберБорошно".

Мониторинговые каналы писали о серии взрывов в Армавире около 22:00 часов. Очевидцы сняли кадры атаки беспилотников на город и сообщили о "прилетах" в результате обстрела.

Российские власти быстро подтвердили атаку БпЛА. РосСМИ со ссылкой на официальный комментарий местного оперативного штаба писали, что в Армавире загорелась нефтебаза в результате обстрела. К ликвидации пожара власти привлекли 91 пожарного и 26 единиц техники.

В то же время аналитики "КиберБорошно" исследовали кадры с места поражения в Армавире и обнаружили, что в результате атаки на самом деле могла пострадать ЛПДС "Армавир". Это узловой объект трубопроводной логистики нефтепродуктов, где топливо перекачивается по магистральному трубопроводу, а потом накапливается в резервуарном парке. После этого его отгружают по железной дороге.

"КиберБорошно"| дроны могли поразить ЛПДС "Армавир" в Краснодарском крае РФ

Поражение этого важного объекта нефтяной промышленности РФ может иметь много последствий, пишут OSINT-специалисты:

нарушить работу участка трубопровода;

уменьшить объемы перекачки;

создать дефицит в резервуарном буфере;

остановить железнодорожный налив, через который топливо распределяется дальше по российским областям.

Станцию аналитики называют "одним из звеньев энергетической цепи", из-за чего повреждение объекта влияет в целом на систему транспортировки нефтепродуктов в регионе.

Стоит отметить, что официального подтверждения поражения ЛПДС "Армавир" на момент публикации нет.

Напомним, 5 марта источники в СБУ медиа "РБК-Украина" сообщили, что дроны серьезно повредили фрегат "Адмирал Эссен" РФ.

Также 5 марта беспилотники атаковали энергетические объекты Саратова РФ: в городе начались перебои со светом.