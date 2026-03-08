Безпілотники атакували Краснодарський край: палає важливий вузловий об'єкт у нафтовій промисловості РФ (відео)

Увечері 7 березня безпілотники масовано атакували Краснодарський край Росії, де після серії вибухів загорілася лінійна виробничо-диспетчерська станція (ЛВДС) "Армавір". На місці здійнялася масштабна пожежа.

Станція є однією з ланок енергетичного ланцюга, тому її пошкодження може вплинути не тільки на окремий об’єкт, а й на всю систему транспортування нафтопродуктів на цій ділянці. Про це пише OSINT-канал "КіберБорошно".

Моніторингові канали писали про серію вибухів в Армавірі близько 22:00 години. Очевидці зняли кадри атаки безпілотників на місто та повідомили про "прильоти" внаслідок обстрілу.

Російська влада швидко підтвердила атаку БпЛА. РосЗМІ з посиланням на офіційний коментар місцевого оперативного штабу писали, що в Армавірі загорілася нафтобаза внаслідок обстрілу. До ліквідації пожежі влада залучила 91 вогнеборця та 26 одиниць техніки.

Відео дня

Водночас аналітики "КіберБорошно" дослідили кадри з місця ураження в Армавірі та виявили, що внаслідок атаки насправді могла постраждати ЛВДС "Армавір". Це вузловий об’єкт трубопровідної логістики нафтопродуктів, де паливо перекачується по магістральному трубопроводу, а тоді накопичується у резервуарному парку. Після цього його відвантажують залізницею.

"КіберБорошно" | дрони могли уразити ЛВДС "Армавір" у Краснодарському краю РФ

Ураження цього важливого об'єкта нафтової промисловості РФ може мати багато наслідків, пишуть OSINT-фахівці:

порушити роботу ділянки трубопроводу;

зменшити обсяги перекачування;

створити дефіцит у резервуарному буфері;

зупинити залізничний налив, через який паливо розподіляється далі по російських областях.

Станцію аналітики називають "однією з ланок енергетичного ланцюга", через що пошкодження об'єкта впливає загалом на систему транспортування нафтопродуктів у регіоні.

Варто наголосити, що офіційного підтвердження ураження ЛВДС "Армавір" на момент публікації немає.

Нагадаємо, 5 березня джерела в СБУ медіа "РБК-Україна" повідомили, що дрони серйозно пошкодили фрегат "Адмірал Ессен" РФ.

Також 5 березня безпілотники атакували енергетичні об'єкти Саратова РФ: у місті почалися перебої зі світлом.